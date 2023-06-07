ВТБ раскрыл новую долю государства в своем капитале

ВТБ в рамках второй за год дополнительной эмиссии привлек 94 млрд руб., рассказал зампред банка. Доля государства в капитале банка уменьшилась почти на 15 п.п., до 61,8%

Фото: Андрей Любимов / РБК

После второй за год дополнительной эмиссии акций доля государства в капитале ВТБ уменьшилась с 76,4 до 61,8%, рассказал на брифинге зампред банка Дмитрий Пьянов. Но она по-прежнему выше, чем на начало 2023 года (до размещения первой эмиссии).

«В результате этой (второй. — РБК) допэмиссии изменится в сторону уменьшения доля государства. Доля государства в начале года составляла 60,9%, потом в рамках государственной допэмиссии она увеличилась до 76,4%, а в результате второй допэмиссии она снова уменьшится — до 61,8%», — привел данные Пьянов.

Всего в рамках второй допэмиссии ВТБ удалось привлечь 94 млрд руб. из возможных 169,5 млрд руб. (оценочная сумма при размещении всех запланированных 9,3 трлн акций по установленной цене 0,018225 руб. за бумагу). Среди покупателей акций банка, по словам Пьянова, был якорный «негосударственный институциональный инвестор». Но название этой компании, как и долю, которую она получила в капитале банка, ВТБ раскрывать не планирует. «Мы санкционный эмитент и считаем, что риски санкционирования наших контрагентов не исчерпаны, и не хотим подвергать нашего нового инвестора этому риску», — объяснил Пьянов. Он уточнил, что доля нового инвестора в структуре капитала группы ВТБ тоже не будет раскрываться, как и информация о возможном представителе в органах управления.

Кроме того, в допэмиссии ВТБ приняли участие «большое количество мелких частных инвесторов», рассказал Пьянов.

Ранее Frank Media со ссылкой на источники сообщало, что акции банка могут выкупить негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка (ГПБ). В самом ВТБ эту информацию не подтверждали, подчеркивая, что «говорить о новом составе акционеров преждевременно».

За несколько месяцев до второй допэмиссии глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк получил заявки от инвесторов на сумму около 120 млрд руб. «Быть может, мы недобрали в этой допэмиссии единицы миллиардов потенциального спроса», — констатировал Пьянов уже по итогам проведенного размещения. Это связано с тем, что ВТБ сознательно не стал проводить активный маркетинг допэмиссии, в том числе и среди других (не входящих в группу ВТБ) брокеров, объяснил Пьянов. При этом банк проводил все необходимые раскрытия и давал возможность принять участие в размещении всем желающим инвесторам, добавил он.

«Но зато чем мы гордимся — это низкая волатильность акций. Акции с появления информации о сделке колебались в пределах 5% — это очень низкое значение в рамках биржевых SPO публичных эмитентов. Это был сознательный выбор — по сути, не давать шортить и добавлять волатильность в наши акции», — отметил Пьянов.

Как менялись котировки ВТБ на фоне новостей о допэмиссиях Акции ВТБ начали 2023 год с уровня 0,016355 руб. и первые два месяца колебались в диапазоне от 0,0158 до 0,0174 руб. за бумагу. О планах ВТБ провести вторую в 2023 году допэмиссию стало известно в начале февраля, тогда обыкновенные акции банка на Мосбирже стоили 0,0171 руб. В конце марта банк раскрыл основные параметры дополнительной эмиссии — планировалось разместить 9,3 трлн акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая (общая стоимость дополнительного выпуска — 93 млрд руб.). На тот момент акции ВТБ подорожали до 0,01834 руб. В конце апреля собрание акционеров согласовало предложенные параметры, также банк раскрыл данные о рекордной чистой прибыли за первый квартал — 146,7 млрд руб. После этого стоимость бумаг банка выросла до 0,022465 руб., достигнув максимума за год. 2 июня стало известно, что стоимость акций ВТБ в рамках дополнительного размещения составит 0,018225 руб., что на 15% ниже рыночной цены, по которой торговались бумаги банка на момент публикации сообщения. Эта новость привела к кратковременному снижению котировок банка в ходе торгов, но к вечеру того же дня они вышли в плюс. По итогам 6 июня бумаги ВТБ стоили 0,02227 руб. (+38,5% с начала года).

Зачем ВТБ дополнительное финансирование

В 2022 году госбанк получил убыток по российским стандартам в размере 756,8 млрд руб. против прибыли 242,6 млрд руб. годом ранее. По МСФО убыток составил 612,6 млрд руб., поскольку результат учитывал разовый доход в размере 165 млрд руб. от присоединения «Открытия» в декабре прошлого года. Эти убытки стали рекордными для ВТБ. Их обеспечили потеря контроля над европейскими «дочками» из-за санкций, наращивание резервов в кризис, ослабление рубля и т.д.

Максимальный размер допэмиссии ВТБ мог составить 516 млрд руб. В рамках первой эмиссии в 2023 году банк привлек почти 149,4 млрд руб. Ее обеспечило государство: ВТБ конвертировал субординированный депозит на 100 млрд руб., который еще в 2014 году получил от правительства за счет средств Фонда национального благосостояния, а также включил в свой капитал акции крымского РНКБ. Таким образом, вместе со второй эмиссией он привлек около 243,4 млрд руб.

Новых дополнительных эмиссий в ближайшее время банк проводить не планирует, следует из слов Пьянова. «Мы исходим из того, что ВТБ закрыл вот этими двумя допэмиссиями потребности этого и следующего года. Мы не планируем более никаких таких корпоративных неорганических действий, связанных с привлечением дополнительного капитала», — отметил он.