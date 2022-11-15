Финразведка запросила право на видео от банков для борьбы с обнальщиками

Росфинмониторинг намерен обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. Это должно помочь эффективнее бороться с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством

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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заинтересовалась фото- и видеоконтентом, которым располагают банки. Ведомство может получить право запрашивать у финансовых организаций такие материалы для целей противодействия обналичиванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), следует из поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной «антиотмывочный» закон.

РБК ознакомился с документом. Представитель Росфинмониторинга подтвердил, что служба разработала такие поправки по поручению правительства. «Требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись», — уточнил он. Речь идет о фото и видео, сделанных уже после вступления поправок в силу, следует из текста документа.

Как пояснили РБК в Росфинмониторинге, интерес для службы могут представлять материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют процесс обслуживания клиентов. Такие материалы «помогают установить реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, находящихся в розыске, что способствует раскрытию преступлений». Согласно поправкам, объем и характер запрашиваемой информации будет определять правительство.

«В целом реализация этого предложения позволит снизить уровень преступности в финансовой сфере, в том числе мошенничества со средствами граждан, а также даст возможность более эффективно изобличать и привлекать к ответственности исполнителей и организаторов указанных преступлений», — отметил представитель ведомства.

«Банк России знаком с этими предложениями. Они требуют дополнительного обсуждения с банковским сообществом», — сообщила пресс-служба ЦБ. РБК направил запрос в крупные банки.

Что могут дать финразведке банки

По данным ЦБ, на 1 сентября в России функционировали 25,7 тыс. отделений кредитных организаций. На 30 июня в стране было установлено 175 тыс. банкоматов.

Банки ведут фото- и видеосъемку, но не для антиотмывочных целей, говорит председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. По его словам, обычно запись предусмотрена внутренними процедурами организации по противодействию мошенничеству (антифрод) или правилами офисного обслуживания. Такие данные сейчас предоставляются по решению суда, указывает начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.

«Нет никакого единого регламента, в каком формате записывать, хранить фото и видео и, главное, сколько дней, нет требований к качеству этих материалов. Сейчас каждый банк решает самостоятельно, исходя из своего подхода к рискам», — отмечает вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, добавляя, что у кредитной организации не всегда есть оперативный доступ к таким материалам. «Например, записи с камер банкомата могут храниться на самом устройстве, по истечении времени стираться и перезаписываться. Чтобы их предоставлять, нужно тогда такие материалы выгружать и где-то хранить», — описывает он ситуацию.

«Тинькофф» регулярно передает видео с банкоматов в правоохранительные органы, но этот процесс не автоматизирован, отмечает представитель банка. «Наличие фото и видео положительно повлияет на качество доказательной базы, собираемой Росфинмониторингом, для последующей передачи в работу правоохранительным органам (МВД, ФСБ). При этом, на наш взгляд, чтобы эффективно бороться с мошенничеством, важно работать не только с последствиями реализации схемы, но и с первопричиной ее возникновения», — добавил он.

Как Росфинмониторинг сможет применять данные

Сейчас банки обязаны предоставлять фото- и видеоматериалы с камер из отделений или с банкоматов по запросу правоохранителей, если ведется расследование. «Чаще всего на момент, когда правоохранительными органами выявляются преступления, связанные с обналичиванием денежных средств, записи с банкоматов и из отделений банков удалены по причине истечения сроков их хранения на серверах», — говорит адвокат юридической компании «Сотби» Алексей Лежников. Росфинмониторинг в таких делах обычно помогает правоохранителям «закрепить доказательную базу», отмечает он.

«Создаются визуально-графические образы, содержащие в себе описание схемы вывода средств, сведения об их конечных получателях и взаимосвязях всех участников между собой», — описывает юрист. По его словам, сами ответы готовятся долго, но имеют «высокую информативность».

При взаимодействии с правоохранителями в Росфинмониторинг могут поступать фото- и видеоданные для проверки конкретных лиц на причастность к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма, пояснил РБК представитель службы.

Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу дает ведомству право проводить финансовые расследования. Росфинмониторинг может не только отвечать на запросы правоохранителей, но и направлять им информацию, если у службы есть основания считать, что те или иные банковские операции связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Самостоятельным инициатором уголовного преследования Росфинмониторинг выступает редко, утверждает Лежников.

Сообщение Росфинмониторинга о подозрительных операциях является основанием для возбуждения уголовного дела, замечает юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. Он считает, что в случае принятия поправок правоохранительным органам не нужно будет самим изымать фото и видео у банков, а можно будет действовать через Росфинмониторинг.

«Правоохранительные органы смогут быстрее принимать решение о возбуждении уголовного дела или об отказе, оперативнее вести розыск подозреваемых в кражах и мошенничестве», — говорит юрист. По его словам, такой подход может помочь в поиске так называемых дроперов — лиц, которые принимают на свои или чужие счета и карты незаконно выведенные средства и снимают их в интересах преступников за процент.

«В схемах обналичивания по картам, как правило, денежные средства снимаются в банкомате. В этом случае один человек обналичивает денежные средства по ряду карт, открытых на разных лиц, и с помощью видео это можно установить», — объясняет собеседник РБК в крупной кредитной организации.

Информация, которой придется делиться банкам, «позволит эффективнее выявлять незаконные схемы, совместив два метода анализа — аналитического по операциям и визуального по видео», добавляет Соколова.

«Передача фото и видео в Росфинмониторинг будет полезна при обнаружении сомнительных мошеннических операций, когда один человек может по нескольким документам или их копиям оформлять банковские продукты. Или же операция проводится без предъявления клиентом документа, удостоверяющего личность», — полагает она. Банки смогут предоставлять материалы при их наличии на момент запроса, им нужно дать время на техническую доработку своих систем. По прогнозам Соколовой, банкам потребуется не менее трех рабочих дней для подготовки и передачи материалов в Росфинмониторинг по каждому запросу.

Какие минусы могут быть у нового подхода

«Сомневаюсь, что Росфинмониторинг будет готов принимать от банков такую информацию в любом формате. Наверняка будут какие-то стандарты, а значит, колоссальные затраты на их выполнение лягут на участников рынка», — говорит Войлуков. По его словам, кредитные организации также не понимают, какой объем подобной информации будет запрашивать Росфинмониторинг и как часто.

«Росфинмониторинг предполагает, что предоставлять фото и видео банки должны будут при их наличии. Значит, всем банкам придется прописывать регламенты передачи такой информации между своими подразделениями, соблюдать требования к ее хранению и обработке персональных данных. При этом процедуру не получится автоматизировать, поскольку комплаенсу потребуются только те записи, по которым поступит запрос Росфина. А любая «ручная», нестандартная процедура обходится банкам крайне дорого», — соглашается Емелин. Сотрудники финразведки всегда хотят больше информации, «но надо оценивать ее прикладную полезность», подчеркивает он.

«Более существенной помощью в раскрытии таких преступлений было бы законодательное требование об обязательном хранении сведений сроком два и более месяцев», — считает Лежников.

Анализировать полученные фото и видео можно было бы при наличии полноценной работающей и заполненной образцами Единой биометрической системы (ЕБС), если бы там были слепки почти всех хотя бы трудоспособных жителей России, но в ручном режиме это невозможно, подчеркивает Войлуков. По данным «Коммерсанта», у банков сейчас может быть до 70 млн слепков лица, но стандартам ЕБС соответствуют только 4–5 млн из них. Официально сведения о количестве собранной биометрии не раскрываются.