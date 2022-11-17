ЦБ раскрыл долю клиентов банков в «красной» зоне

ЦБ: к обналичиванию или отмыванию денег могут быть причастны 0,5% российских компаний

0,5% российских компаний и предпринимателей могут быть причастны к обналичиванию или отмыванию денег, оценил Банк России. Такой результат показал анализ новой платформы ЦБ, к которой с 1 июля подключены все банки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Промежуточные результаты работы новой антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) показали, что доля наиболее рисковых банковских клиентов оказалась ниже ожиданий регулятора, однако процент сомнительных клиентов в четыре раза превысил прогнозный ориентир. Об этом на конференции Ассоциации российских банков сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Платформа ЗСК действует в России с 1 июля — она позволяет банкам обмениваться информацией с ЦБ о присвоенном уровне риска клиентов-юрлиц или индивидуальных предпринимателей (ИП) в части проведения подозрительных операций, направленных на обналичивание или отмывание денег. Новый подход предполагает разделение клиентов на три группы риска по принципу светофора — высокого («красные» клиенты), среднего («желтые») и низкого («зеленые»).

Как отметил Ясинский, изначально ЦБ прогнозировал, что доля низкорисковых банковских клиентов составит 99%, «желтых» — 0,3%, а на наиболее опасных с точки зрения обналичивания или отмывания придется около 0,7% российских компаний и ИП.

«Текущая работа платформы говорит о том, что наши прогнозы были очень точными. Конечно же, наши цифры несколько скорректировались: доля «зеленых» клиентов немного понизилась и составила по состоянию на сегодня 98,3%», — сказал глава департамента ЦБ. Он также добавил, что процент «красных» клиентов оказался ниже прогнозного — 0,5% от общего числа, но расширилась «желтая» зона. Из слов Ясинского следует, что на таких клиентов стало приходиться 1,2% компаний и предпринимателей.

«На нашем жаргоне это так называемые «миксующие» клиенты — те, кто занимается реальной хозяйственной деятельностью, но при этом не гнушается где-то подрабатывать, участвуя в схемных операциях», — отметил Ясинский. По его словам, регулятор был готов к такому исходу и даже поставил допустимый «порог расширения «желтой» зоны», хотя конкретную предельную долю таких банковских клиентов директор департамента ЦБ не озвучил.

«Мы для себя обозначили достаточно дальний горизонт, этот горизонт на сегодня даже близко не достижим», — сказал Ясинский.

По данным ФНС, на 1 ноября в России было зарегистрировано 3,18 млн юрлиц и 3,86 млн индивидуальных предпринимателей. Таким образом, к высокорисковым могут относиться чуть более 35 тыс. компаний или ИП, а к «миксующим» —до 85 тыс.

Что банки делают с «желтыми» и «красными» клиентами

Клиенты из красной, или высокорисковой, группы фактически лишены стандартных банковских услуг: банки смогут отказывать им в проведении операций, расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их. Если оценки риск-профиля от банка и ЦБ совпадут, то такие компании и ИП не смогут совершать переводы контрагентам, оплачивать товары или услуги, снимать средства со счета или выводить их на счета в других банках при расторжении договора. Им будет доступен только ограниченный круг операций «для обеспечения жизнедеятельности» — например, расчеты с госорганами или сотрудниками. Ясинский отметил, что за четыре с половиной месяца работы платформы ЗСК ЦБ получил только 24 обращения от банков, готовых оспорить присвоение «красной» метки своему клиенту.

По закону компании и ИП из «желтой» зоны тоже могут столкнуться с отказами кредитных организаций в проведении операций. Однако крайние меры — полная остановка транзакций и отказ в выдаче средств — к ним не применяются.