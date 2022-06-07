Минэнерго назвало долю потребления электроэнергии при майнинге в России

Расходы на электроэнергию при добыче криптовалют составляют порядка 0,64% от общероссийских, сообщили в ведомстве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Расходы на электроэнергию при майнинге криптовалют в России составляют порядка 0,64% от общероссийских, сообщили «РИА Новости» в Минэнерго.

«Энергетики могут обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей, в том числе майнеров при легализации и при корректном регулировании такой деятельности без негативных последствий для электроэнергетики», — сказали в ведомстве.

В конце января ЦБ предложил запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют, а также ввести ответственность за нарушение запрета на их использование в качестве средства платежа. По мнению регулятора, операции с криптовалютами создают «существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности».

Против запрета выступил Минфин. Ведомство подготовило концепцию регулирования цифровых валют в стране.

На спор обратил внимание президент Владимир Путин. Он указал на «определенные конкурентные преимущества» в майнинге — профицит электроэнергии и «хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры» — и попросил ЦБ и Минфин прийти «к какому-то единому мнению».

Позднее в правительстве утвердили концепцию регулирования оборота цифровых валют, которая предусматривает, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за незаконный оборот цифровых активов, а также разработку методики оценки стоимости криптовалют.

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В середине февраля Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Ведомство предложило тестировать граждан перед приобретением цифровой валюты, чтобы определить уровень знаний о специфике таких вложений и осведомленности о возможных рисках. При успешном прохождении россияне смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тыс. руб. ежегодно. Использовать цифровые валюты в качестве средства платежа по-прежнему будет запрещено. Банк России, в свою очередь, подготовил законопроект о запрете обращения криптовалют в стране и ответственности для нарушителей.

В апреле в Госдуму был внесен законопроект о майнинге. В нем депутаты предлагают определить понятие «майнинг» и ввести реестр его участников, а также обязать граждан регистрироваться в качестве ИП или самозанятых для этой деятельности.