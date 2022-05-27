«Ведомости» узнали об идее Минфина разрешить оплату криптовалютами
Минфин доработал свой законопроект «О цифровых валютах» с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве, сообщили «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и еще три источника, знакомых с обсуждением документа.
В новой редакции законопроекта разрешается использовать цифровые валюты как средство оплаты по внешнеторговым контрактам — в предыдущей версии такие операции на территории России запрещались.
По словам собеседника издания, Минфин в то же время предлагает запретить рекламу криптобирж и криптообменников, которые не получили лицензию уполномоченного органа. Если законопроект примут, поисковики обяжут не выдавать по запросам пользователей сайты нелегальных бирж и обменников. Легальные же биржи должны будут передавать данные правоохранительным органам. Некоторые другие нормы, в том числе упоминание возможных объемов вложений в цифровые валюты для юрлиц, из проекта пока убрали.
Один из источников газеты уточнил, что в законопроект могут внести дополнительные изменения.
Как сообщают «Ведомости», доработка законопроекта обсуждалась 18 апреля, а 26-го вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил об этом премьер-министру Михаилу Мишустину. В письме Чернышенко говорилось, что законопроект не согласовывали с Банком России из-за его отрицательной позиции по инициативе.
ЦБ в январе предложил запретить оборот и майнинг криптовалют, так как их используют в незаконных целях. Минфин после этого предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки и устанавливать личность ее владельцев, но согласился с Центробанком в том, что цифровую валюту нельзя использовать для платежей. Президент Владимир Путин призвал регулятор и правительство прийти к единому мнению. Обе стороны после этого представили свои законопроекты: Банк России — о запрете криптовалют, Минфин — об их регулировании.
«Известия» в апреле сообщали, что разрешить платить за экспортно-импортные операции в криптовалюте в ходе обсуждения инициативы Минфина предложила ФНС.
18 мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России могут быть легализованы криптовалюты как платежное средство — «вопрос, когда это произойдет, как это произойдет, как это будет регулироваться».