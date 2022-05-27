«Ведомости» узнали об идее Минфина разрешить оплату криптовалютами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 15:58
Быков словами «шабаш продолжается» оценил пропуск сборной России ЧМ-2023 Спорт, 20:02
В ДНР допустили применение смертной казни против иностранных наемников Политика, 19:55
Мельниченко передал СУЭК и «Еврохим» жене за день до санкций ЕС Бизнес, 19:48
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 19:47
Bloomberg узнал об ограничениях для клиентов UniCredit и Intesa в России Финансы, 19:40
Хоккейный клуб выгнал трех учеников спортшколы после заявления о насилии Спорт, 19:35
Осцилляторы в биржевой торговле: что это, виды и основные сигналы Инвестиции, 19:33
В Белоруссии ограничат пребывание граждан в пограничной полосе с Украиной Политика, 19:32
За рамки стереотипов: гендерные тренды поколения альфа Совместный проект, 19:30
В ВОЗ заявили об отсутствии необходимости в прививке от оспы обезьян Общество, 19:27
«Первый канал» подал в суд на Google Технологии и медиа, 19:27
«Ведомости» узнали об идее Минфина разрешить оплату криптовалютами Финансы, 19:19
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов «Апрельские тезисы» Политика, 19:18
Прокуратура Молдавии обжаловала решение суда о домашнем аресте Додона Политика, 19:17
Финансы ,  
0 

«Ведомости» узнали об идее Минфина разрешить оплату криптовалютами

Ведомство доработало законопроект о регулировании криптовалют, предложив разрешить их использование для оплаты по внешнеторговым контрактам. В предыдущей редакции документ запрещал использовать криптовалюты как платежное средство
Фото: Евгений Козырев / РИА Новости
Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

Минфин доработал свой законопроект «О цифровых валютах» с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве, сообщили «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и еще три источника, знакомых с обсуждением документа.

В новой редакции законопроекта разрешается использовать цифровые валюты как средство оплаты по внешнеторговым контрактам — в предыдущей версии такие операции на территории России запрещались.

По словам собеседника издания, Минфин в то же время предлагает запретить рекламу криптобирж и криптообменников, которые не получили лицензию уполномоченного органа. Если законопроект примут, поисковики обяжут не выдавать по запросам пользователей сайты нелегальных бирж и обменников. Легальные же биржи должны будут передавать данные правоохранительным органам. Некоторые другие нормы, в том числе упоминание возможных объемов вложений в цифровые валюты для юрлиц, из проекта пока убрали.

Один из источников газеты уточнил, что в законопроект могут внести дополнительные изменения.

В Госдуме допустили признание криптовалюты имуществом в этом году
Финансы
Анатолий Аксаков

Как сообщают «Ведомости», доработка законопроекта обсуждалась 18 апреля, а 26-го вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил об этом премьер-министру Михаилу Мишустину. В письме Чернышенко говорилось, что законопроект не согласовывали с Банком России из-за его отрицательной позиции по инициативе.

ЦБ в январе предложил запретить оборот и майнинг криптовалют, так как их используют в незаконных целях. Минфин после этого предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки и устанавливать личность ее владельцев, но согласился с Центробанком в том, что цифровую валюту нельзя использовать для платежей. Президент Владимир Путин призвал регулятор и правительство прийти к единому мнению. Обе стороны после этого представили свои законопроекты: Банк России — о запрете криптовалют, Минфин — об их регулировании.

Читайте на РБК Pro
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Как мы открыли юрлицо в Венгрии — опыт маркетплейса Flowwow
Кейсы
Pro
Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer
Статьи
Pro
Фото: Matthew Stockman / Getty Images Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию
Инструкции

«Известия» в апреле сообщали, что разрешить платить за экспортно-импортные операции в криптовалюте в ходе обсуждения инициативы Минфина предложила ФНС.

18 мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России могут быть легализованы криптовалюты как платежное средство — «вопрос, когда это произойдет, как это произойдет, как это будет регулироваться».

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
криптовалюта Минфин
Материалы по теме
Криптобиржа Binance опровергла передачу данных ведомствам России
Финансы
«Известия» узнали об идее ФНС разрешить криптовалюту для внешней торговли
Финансы
В Госдуме допустили признание криптовалюты имуществом в этом году
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter