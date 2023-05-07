Инвесторы попросили отменить налог на курсовой доход от замещающих бондов

Из-за ослабления рубля владельцы еврооблигаций при их замещении получили доход, на который был начислен налог. Но теперь инвесторы называют такие начисления избыточными из-за нерыночного характера сделок по обмену бумаг

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Инвесторы просят отменить налог на доход (НДФЛ), возникающий во время обмена еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки, следует из писем Ассоциации владельцев облигаций (АВО) в адрес главы Минфина Антона Силуанова и главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).

«Я считаю, что есть тема для обсуждения, и вполне возможно, что этот вопрос потребуется отрегулировать дополнительно», — сказал РБК Аксаков. РБК направил запрос в Минфин.

Из-за того, что еврооблигации изначально приобретались при более сильном рубле, а их замещение происходило при более слабом, у инвесторов возник дополнительный доход в рублях (в иностранной валюте номинальная стоимость бумаг не изменилась). Эта разница по общему правилу является базой для начисления НДФЛ.

Так как обмен облигаций отдельно не прописан в Налоговом кодексе, такая процедура рассматривается как сделка купли-продажи, а значит, на весь доход от нее начисляется НДФЛ. Инвесторы считают, что необходимо вывести обмен облигаций из-под общего правила, поскольку фактически замещение не равно классической сделке купли-продажи. «По экономической сути физическое лицо просто продолжает владеть замещенной ценной бумагой, которую оно приобретало за иностранную валюту», — указано в обращениях АВО.

Почему при обмене бумаг возникает необходимость уплаты налога на доходы

«Для налоговых целей любое выбытие ценной бумаги из портфеля является операцией по реализации. Прямая статья в Налоговом кодексе, регламентирующая ситуацию с замещением одной ценной бумаги другой бумагой, отсутствует. Однако был выпущен ряд писем Минфина, подтверждающих, что ситуация с обменом еврооблигаций на замещающие облигации признается, во-первых, реализацией еврооблигации и, во-вторых, приобретением другой ценной бумаги — замещающей облигации», — объясняет юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите.

По своей сути обмен еврооблигаций на замещающие облигации не предполагает получение инвестором реальной экономической выгоды, говорит юрист налоговой практики юридической фирмы VEGAS LEX Хати Абдурахманова. «Обмен вызван введенными в отношении России санкциями и с этой точки зрения является для инвесторов добровольно-вынужденным», — констатирует она. Но Минфин рассматривает обмен как куплю-продажу актива, поэтому и действует классическая формула расчета налоговой базы: доход в виде стоимости замещающих облигаций минус расходы на приобретение еврооблигаций (все исчисляется в рублях). При этом в расходы на приобретение еврооблигаций включается не только изначальная цена бумаги, но и, например, расходы на оплату услуг брокеров, биржевых посредников, на выплату биржевой комиссии, добавляет Абдурахманова.

Чего хотят инвесторы

При таком подходе у инвесторов может сформироваться две статьи доходов, требующих начисления НДФЛ. Во-первых, налоговая база может сформироваться из-за роста стоимости бумаги в рублях (валютная переоценка); во-вторых, из-за того, что инвестор мог купить облигацию за 85% от номинала, а при замещении учитывалось уже 100% номинала, то есть получено еще 15% сверху, отмечает член совета АВО Александр Беркунов. Эти 15%, по мнению собеседника РБК, также не должны облагаться налогом.

Решить проблему АВО предлагает посредством внесения изменений в ст. 214.1 Налогового кодекса, которые «разрешали бы не признавать для целей Налогового кодекса обмен еврооблигаций на замещающие облигации их выбытием или реализацией и предусматривали бы перенос брокерами затрат на приобретение изначальных еврооблигаций на себестоимость новых (замещающих) облигаций».

«Кроме того, при обмене облигаций очевидно нарушается право инвестора на налоговую льготу по долгосрочному владению ценными бумагами», — говорится в письмах АВО. Эта льгота освобождает от НДФЛ доход от торговых операций по бумагам, обращаемым на организованных торгах, а также паям открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ), если бумаги и паи были куплены не ранее 1 января 2014 года и инвестор владел ими не меньше трех полных лет.

При обмене еврооблигации на замещающую облигацию предыдущий срок владения бумагой обнуляется — таким образом, инвестор теряет право на льготу при долгосрочном владении активом. АВО призывает оформлять сделки так, чтобы обмен не приводил к прерыванию срока владения финансовым инструментом. При этом ассоциация предлагает не распространять возможные поправки на бумаги, которые были куплены после 1 марта 2022 года, чтобы послабление не распространялось на возможные спекуляции.

В феврале—марте 2022 года цены на многие российские бумаги за рубежом фактически приближались к нулю, и это создало возможность для получения прибыли за счет их покупки, перевода в российскую инфраструктуру и продажи по рыночным ценам. Из-за этого ЦБ, в частности, на десять месяцев запретил сделки (фактически ввел карантин) с локализованными облигациями и акциями, купленными и переведенными из иностранных депозитариев в российский учетный контур.

«Все же замещающие облигации требуют особого решения — правильнее было бы, чтобы инвестор, приобретающий замещающие облигации за счет старых еврооблигаций, не чувствовал бы разницы с точки зрения налогов по сравнению с ситуацией, когда он продолжал бы ими владеть. Это же касается и льготы на долгосрочное владение бумагой для тех случаев, когда речь идет о еврооблигациях, обращающихся на организованном рынке», — соглашается глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.

Есть ли шансы на отказ от налога

Текущая позиция Минфина соответствует действующим положениям Налогового кодекса, в частности, ст. 39, которая признает обмен одной из форм реализации, говорит Абдурахманова, поэтому изменение позиции властей возможно лишь при внесении поправок в кодекс. Впрочем, такой прецедент был — Минфин уже исключал валютную переоценку из налоговой базы по своим еврооблигациям с помощью внесения специальных положений в НК, напоминает она (такое исключение действует с 2019 года: в соответствии с ним от уплаты НДФЛ освобождается доход, который инвесторы-физлица получают при продаже и погашении еврооблигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, за счет изменения курса рубля с момента приобретения бондов).

«Если подходить к вопросу формально, учитывая текущий курс, то инвесторы заработали. А если реально подходить к вопросу, то вместо валютной бумаги они получили другую, с которой дальше непонятно, что будут делать, так как неясно, по какому курсу они смогут продать бумаги и смогут ли приобрести валюту на эти деньги, можно ли будет ее приобретать в принципе. Кроме того, надо учитывать инфляцию: если брать ее в расчет, то инвесторы, получившие замещающие бумаги, скорее даже получили убыток», — рассуждает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Предположить, какой будет позиция Минфина по поправкам, предложенным инвесторами, довольно сложно, считает эксперт.

С точки зрения Гражданского кодекса обмен бумаг также может структурироваться по договору мены, так как стороны (эмитент и держатель) по сути обмениваются бумагами «по бартеру», а если держатель евробондов не может передать их эмитенту ввиду санкционных ограничений, ЦБ также допускает уступку прав требования по таким еврооблигациям, объясняет эксперт налоговой практики «МЭФ Legal» Андрей Чугунов. С формальной точки зрения такая сделка не представляет собой «покупку-продажу у самого себя», заключает эксперт.