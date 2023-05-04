Продавцам локализованных ОФЗ придется заплатить в бюджет 20% со сделки

Власти обяжут продавцов локализованных акций и ОФЗ внести в бюджет «добровольный взнос» в размере 20% от стоимости ценных бумаг со сделки. Каждая такая сделка по-прежнему будет согласовываться подкомиссией

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Продавцов локализованных в России ценных бумаг, включая акции, ОФЗ и корпоративные бонды, обяжут уплачивать добровольный сбор в 20% в федеральный бюджет от номинальной стоимости этих бумаг, следует из протокола заседания правительственной подкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева (есть у РБК). Первым об этом сообщил портал FrankMedia.

Из протокола следует, что подкомиссия в своем решении ссылается на указ президента России от 03 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», который усложнил продажу купленных у иностранцев российских бумаг: теперь инвесторам нужно получать разрешение на сделки с ценными бумагами российских компаний, если раньше они были куплены у владельцев из недружественных стран.

Взнос в федеральный бюджет в размере 20% от номинальной стоимости российских ценных бумаг будет необходимо произвести в случае осуществления сделок:

с облигациями федерального займа;

облигациями российских эмитентов, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием;

с российскими ценными бумагами (в случае осуществления сделок с акциями российских акционерных обществ или ПИФов).

Как уточнил FrankMedia неназванный федеральный чиновник, изначально желание Минфина и ЦБ состояло в том, чтобы помочь застрявшим в иностранных депозитариях, однако из-за возможности арбитража по сделкам, где продающей стороной выступали третьи лица со стороны «недружественных» нерезидентов, этим стали пользоваться те, кто хотел заработать на арбитраже и дисконте.

«Логика состоит в том, что мы не хотим дестабилизации рынка, и уж если государство создало арбитраж, то оно должно поучаствовать в распределении прибыли при его закрытии», — отметило чиновник и добавил, что каждая сделка по-прежнему будет согласовываться подкомиссией.

РБК направил запрос в ЦБ и Минфин.

С июля 2022 года закон позволяет владельцам ценных бумаг российских эмитентов принудительно переводить учет прав на активы со счетов депо иностранных номинальных держателей в отечественные депозитарии. По оценкам ЦБ, в российскую инфраструктуру в 2022 году таким образом были переведены бумаги 1,36 трлн руб. и 94,4% приходилось на ОФЗ.

Минфин и ЦБ ввели особый порядок для сделок с такими ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями) приобретенными у иностранцев, и зачисленными на счет в российском депозитарии — сделки с ними должна согласовывать подкомиссия правкомиссии. Ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года, уточняли в Банке России.