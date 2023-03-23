Аналитики спрогнозировали удвоение объема замещающих бондов на рынке

В случае принятия нормы об обязательном замещении евробондов объем таких валютных бумаг на российском рынке может вырасти вдвое, оценили в АКРА. С одной стороны, это может давить на цены, но с другой — привлечет новую ликвидность

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Общий объем рынка корпоративных замещающих облигаций, номинированных в валюте, может вырасти до $25–30 млрд, следует из обзора рейтингового агентства АКРА, поступившего в РБК. Сейчас на нем обращаются такие бонды на сумму $14,4 млрд. Из общего объема уже имеющихся бумаг более $6 млрд (девять выпусков) было размещено в первом квартале 2023 года, что стало «одним из основных драйверов роста долгового рынка». Основными эмитентами замещающих облигаций, как и в 2022 году, стали компании из нефтегазового сектора, в первую очередь «Газпром» и ЛУКОЙЛ.

Ассортимент валютных инструментов, в том числе бондов, на российском рынке существенно сократился из-за санкций и ответных ограничений Центробанка на покупку иностранных бумаг. Одной из альтернатив стали замещающие облигации — эмитенты выпускают их взамен евробондов, по которым не могут платить из-за блокировки платежей вследствие санкций ЕС против Национального расчетного депозитария. Бумаги выпускаются в иностранной валюте, их параметры (номинальная стоимость, срок погашения, расписание выплат) аналогичны оригинальным евробондам, но сами выплаты проходят в рублях.

«На фоне популярности данного инструмента у инвесторов замещающие облигации при размещении могут оттянуть на себя часть свободной ликвидности вторичного рынка. Так, в декабре 2022 года объем торгов по ним превысил 30 млрд руб., составив 6,5% от общего объема вторичного рынка облигаций», — отмечается в исследовании.

Прогноз в $25–30 млрд сформирован с учетом возможной нормы об обязательном выпуске замещающих облигаций эмитентами, ранее размещавшими евробонды, уточнил представитель АКРА в комментарии РБК. С такой инициативой в прошлом году выступили Ассоциация владельцев облигаций (АВО) и глава ВТБ Андрей Костин. В Минфине и Банке России поддержали обязательное замещение бумаг, выпущенных за рубежом. «Считаем, что необходимо переходить от рекомендаций к правилам и чтобы, как правило, это была обязанность выпускать замещающие облигации», — отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Каковы последствия кратного роста замещающих бондов

Масштаб выпуска замещающих бондов может быть даже больше, чем прогнозирует АКРА. Руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин оценивает потенциальный объем дополнительного замещения в $30 млрд, член совета АВО Александр Беркунов — в $25 млрд, сказали они РБК. Исходя из оценки АКРА, на рынок может выйти $10–15 млрд новых бумаг.

«Принимая во внимание среднюю долю замещения по уже прошедшим транзакциям, а также то, что «Газпром» приступил к доразмещению части ранее замещенных выпусков, общий объем роста рынка замещающих облигаций может составить $20–30 млрд», — оценивает начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрей Кулаков.

Рост объема замещающих облигаций может привести к движению цен на рынке, но оно будет непродолжительным, считают эксперты. «Поскольку замещение будет растянуто во времени, мы не ожидаем критического «навеса» предложения, но некоторое понижательное влияние на котировки определенно будет. С другой стороны, это и новые возможности для инвесторов», — рассуждает Беркунов. По его мнению, замещающие облигации почти не влияют на рублевый рынок, но оказывают давление на бонды в юанях, доходности в которых ощутимо ниже. Поэтому эмитентам, планирующим займы в юанях, нужно учитывать этот факт, обращает внимание эксперт. Согласно данным Мосбиржи, облигации в юанях дают доходность до 4,9%, а замещающие бонды — до 9,5%.

Замещающие облигации будут способствовать притоку ликвидности и на первичный, и на вторичный рынки, говорит Кулаков. «По нашим оценкам, объем выплат, включая купоны, по замещающим облигациям и еврооблигациям на руках у локальных инвесторов в 2023 году составит 900 млрд руб., в 2024 году — 700 млрд руб. С большой долей вероятности эти деньги будут реинвестированы на первичном и/или вторичном рынке и тем самым станут источником дополнительного спроса», — считает эксперт.

Но при этом замещающие облигации могут отвлечь спрос от традиционных рублевых инструментов, допускает эксперт из Газпромбанка, потому что локальные инвесторы видят в них привлекательную возможность взять валютный риск в инфраструктурно безопасных инструментах. «С другой стороны, часть инвесторов, ранее державшая еврооблигации, может захотеть сократить эти взятые позиции после завершения замещения, что, наоборот, высвободит часть ликвидности», — рассуждает эксперт.

«В последнее время мы видим, что размещения замещающих бондов «Газпрома» давят на уже обращающиеся бумаги, что приводит к снижению котировок и, соответственно, росту доходностей этих бумаг. <...> Если сейчас объем рынка составляет порядка $15 млрд и новые выпуски оказывают на него давление, то появление на нем бумаг еще на $20–30 млрд окажет довольно заметное негативное влияние», — не согласен Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка «Синара». Но, скорее всего, это будет временным явлением, и постепенно цены вернутся к своим справедливым уровням, добавляет он.