ЦБ предупредил о риске использования Системы быстрых платежей мошенниками

В разосланном банкам письме ЦБ предупредил о необходимости мониторинга вводимых в Систему быстрых платежей запросов. Ранее в ЦБ называли уровень риска в СБП нулевым

ЦБ предупредил банки о возможности использования мошенниками сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для получения информации о клиентах путем «перебора идентификаторов». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на разосланное по банкам письмо за подписью директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

В документе отмечается, что с помощью запроса через СБП номера мобильного телефона можно узнать имя, отчество и первую букву фамилии его владельца, а также названия банков, где у человека открыты счета. Этой информации недостаточно для хищения денег, однако мошенники могут использовать ее для того, чтобы совершить кражу с использованием методов «социальной инженерии». Например, позвонить от имени банка и, верно назвав имя и отчество человека, попытаться убедить того сообщить необходимый для списания средств с карты код из смс-сообщения.

В документе указано также, что дочерняя ЦБ Национальная система платежных карт (НСПК, операционно-клиринговый центр СБП) сама ведет мониторинг операций и блокирует номера телефонов, с которых осуществляется массовый перебор.

В июне 2019 года первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, отвечая на вопрос об угрозе того, что через СБП мошенники могут узнать, в каком банке у человека открыт счет, назвал «уровень фрода» (от английского fraud — мошенничество) нулевым.

«Действительно, изначально были опасения, что система позволяет перебором номера узнать какую-то информацию. Это не так. Для исключения такого риска мы реализовали специальный алгоритм. Он позволяет в случае обнаружения подобных попыток со стороны банка отправителя не доводить эти запросы до банка получателя. Мы видим, что в ряде банковских систем такие переборы делают, но на уровне СБП они блокируются», — заявил Сычев в интервью ТАСС.