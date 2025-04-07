Приток денег в фонды облигаций в марте стал рекордным за всю историю

В марте инвесторы направили в фонды облигаций 27 млрд руб., что стало абсолютным историческим рекордом. Интерес к инструменту связан с желанием зафиксировать высокие ставки перед вероятным смягчением политики ЦБ

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По итогам марта 2025 года чистый приток (то есть приток минус отток) в фонды облигаций для неквалифицированных инвесторов составил 27 млрд руб., следует из статистики InvestFunds. Это максимальный месячный приток средств в инструмент за всю историю наблюдений (ведется с 1998 года). Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2020-го — 14,1 млрд руб. за месяц.

Всего за первый квартал 2025-го инвесторы направили в фонды облигаций 35,6 млрд руб. Из трех месяцев чистый отток был зафиксирован только в январе — минус 2,6 млрд руб. В феврале (плюс 7,2 млрд руб. по итогам месяца) и марте инвесторы больше вкладывали в такие фонды, чем выводили из них. Совокупная стоимость чистых активов фондов облигаций к 1 апреля 2025 года достигла 309,1 млрд руб., что составляет почти 15% от стоимости чистых активов всех фондов.

В свою очередь, фонды денежного рынка (инвестируют в краткосрочные финансовые инструменты с высокой ликвидностью — например, сделки РЕПО, краткосрочные облигации) показали чистый приток 12,5 млрд руб. против рекордного оттока 28 млрд руб. месяцем ранее. На эти фонды все еще приходится наибольшая доля в совокупной стоимости чистых активов всех фондов для «неквалов» — 56,25% (почти 1,2 трлн руб. по состоянию на 1 апреля).

Фонды акций в марте потеряли 3,8 млрд руб., хотя февраль эти фонды закончили в плюсе на 2,6 млрд руб. Совокупная стоимость чистых активов этих фондов на 1 апреля составила 314,2 млрд руб. (15% от стоимости чистых активов всех фондов).

Откуда приходят деньги в фонды облигаций

В опрошенных РБК управляющих компаниях видят рост интереса к фондам облигаций. В основном в фонды приходят новые деньги — перетоки из других инвестиционных инструментов тоже есть, но пока они незначительные, говорят эксперты.

Интерес инвесторов растет как к более консервативным инструментам, так и к более агрессивным, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев. «Например, популярностью пользуется как фонд на флоатеры (облигации с переменным купоном. — РБК), так и продукт на длинные ОФЗ с плечом (то есть с возможностью взять заем у профучастника. — РБК)», — говорит он.

В небольшом количестве средства в фонды облигаций перетекают из фондов денежного рынка, которые большую часть 2024 года показывали рекордные притоки. «Перетоки из инструментов денежного рынка были, но не критические. С пиковых значений начала года оттоки составили порядка 10%», — оценивает управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак.

Рост интереса к облигациям наблюдается с конца прошлого года после сохранения ключевой ставки на уровне 21% на декабрьском заседании и последующего ралли на рынке облигаций с фиксированным купоном, делится наблюдениями директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец. «У наших клиентов фонды облигаций (открытые и биржевые — ОПИФы и БПИФы) в первом квартале 2025 года были вдвое популярнее БПИФов денежного рынка. Причем это обусловлено скорее привлечением новых денег на рынок, чем перетоком из других фондов», — отмечает он.

С чем связан рост интереса к облигациям

Приток в облигационные фонды в марте 2025 года — это реакция на две составляющие, поясняет Козак: «Первое — это ожидания по снижению ключевой ставки Банка России». Это является одним из основных факторов роста облигационного рынка, согласен руководитель отдела управления облигациями УК «Первая» Антон Пустовойтов.

В марте ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на историческом максимуме — 21%, но несколько смягчил сигнал. Комментируя решение по ставке, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что вероятность повышения ставки уменьшилась. О снижении ставки ЦБ конкретно пока не говорит, такой вариант даже не рассматривался на мартовском заседании.

Вторая причина роста популярности фондов с облигациями — сокращение геополитической премии на фоне переговоров России и США о конфликте на Украине, продолжает Козак. Переговоры также стали причиной ралли на российском рынке акций в начале 2025 года. Но к концу марта на фоне того, что они не привели к конкретным результатам, ситуация на рынке развернулась — индекс Мосбиржи, в частности, побил рекорд 1998-го по продолжительности снижения. Уже 13 сессий подряд (19 марта — 4 апреля) индекс закрывается в минусе к предыдущему дню.

«В начале года рынок ОФЗ показал негативную динамику, а к росту перешел на фоне улучшения геополитической ситуации. Рынок ОФЗ в этом году очень волатильный, и участники особенно остро реагируют на новостной фон. Сейчас мы наблюдаем период коррекции», — отмечает Пустовойтов. В корпоративном сегменте ситуация выглядит более стабильной за счет того, что спреды были расширены как в сегменте фиксированной доходности, так и во флоатерах, продолжает Пустовойтов. «Но если негативная динамика на рынке ОФЗ продлится и дальше, то неминуемо отреагируют и бумаги с фиксированным купоном в корпоративном сегменте», — предупреждает эксперт.

«Инвесторы с опережением отыгрывают вероятное серьезное снижение ключевой ставки к концу года. А также реагируют на признаки внешнеполитического потепления, одним из результатов которого может стать приток зарубежного капитала на рублевый долговой рынок», — подтверждает Быковец.

Сохранение потенциала роста облигационных ПИФов в будущем будет зависеть от возможности ЦБ начать цикл снижения ставки, полагает Пустовойтов. «Даже если ставка снижена незначительно (например, на 1 процентный пункт), сигналы о продолжении смягчения политики будут стимулировать рост облигаций. Инвесторы ожидают, что доходности будут падать дальше, и начинают покупать бумаги «впрок», — объясняет он.

Кроме локальных инвесторов интерес к российским облигациям, прежде всего к ОФЗ, стали проявлять и нерезиденты, отмечали в Минфине. «Это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить. Это видно из динамики цен на ОФЗ и динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить», — говорил замминистра финансов Иван Чебесков.