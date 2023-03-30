ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с онлайн-банком

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Мошенники разработали новую схему, чтобы получить доступ к онлайн-банку клиента, сообщила пресс-служба ВТБ.

«Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. <...> Злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра и сообщают, что учетная запись онлайн-банка была заблокирована», — говорится в сообщении.

После этого мошенники обещают восстановить доступ к ней и просят сообщить свои данные для входа в онлайн-банк и пароль из СМС, который якобы «должен помочь» восстановить работу сервиса. «На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета», — отметили в кредитной организации.

Вице-президент ВТБ Ольга Цегельная отметила, что в таких случаях клиентам стоит прекратить общение с мошенником и обратиться в банк по официальным каналам для уточнения информации.

22 марта начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин сообщал РБК, что банковские мошенники начали обманом вербовать своих жертв для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег. В банке отмечали, что злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают граждан, которые ранее уже пострадали от рук мошенников. Им предлагают официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.

Если клиент соглашается, его используют как дроппера — мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по якобы «спасению» средств. На самом деле это незаконное обналичивание чужих денег. Ревякин отметил, что в большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения.

В середине марта Сбербанк предупреждал о случаях мошенничества с мнимыми обвинениями в государственной измене финансированием ВСУ. Мошенники звонят потенциальной жертве под видом сотрудников полиции или ФСБ и сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и переводит с его счета деньги на нужды украинских военных. Жертва, опасаясь обвинения в госизмене (до 20 лет лишения свободы), может перевести злоумышленникам не только собственные средства, но также взять кредиты, чтобы таким образом помочь «вычислить сотрудника банка».