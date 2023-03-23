«Сбер» предупредил о новой схеме мошенничества в онлайн-магазинах

«Сбер» предупредил о мошенничестве с возвратом денег за заказы в онлайн-магазинах

Фото: fizkes / Shutterstock

В интернете появилась новая схема мошенничества, связанная с оплатой товаров в онлайн-магазинах, сообщил «Сбер» в своем телеграм-канале.

При этой схеме злоумышленники взламывают личный кабинет клиента магазина и оформляют от его имени возврат средств за недавно сделанный заказ. После этого пользователю пишет «представитель» магазина и просит вернуть переведенные деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. Если перевести деньги на указанные подставным сотрудником банковские реквизиты, то средства уйдут мошенникам.

В «Сбере» посоветовали не начинать диалог с тем, кто выдает себя за сотрудника магазина, а связаться с компанией по номерам с официального сайта. В организации также рекомендовали использовать сложные пароли, не применять одинаковый пароль на разных сервисах и настроить двухфакторную идентификацию.

В прошлом году «Сбер» рассказывал о другой схеме мошенничества, также связанной с покупками в онлайн-магазинах. Злоумышленники под видом продавцов онлайн-площадок начали просить пользователей делать небольшие покупки с возвратом средств, благодаря которым лжепродавцы смогли бы поднять свой рейтинг, а покупателю отдать небольшую премию.

Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов отмечал, что схема пользовалась большой популярностью, потому что жертвы мошенников получали на 4–5% больше после первых совершенных покупок. После этого граждане начинали делать все более дорогие приобретения на маркетплейсах. В результате, когда очередная покупка вышла на достаточно большую сумму, деньги на счет уже не возвращались.