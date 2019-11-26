Число «потенциальных банкротов» в России превысило 1 млн

Заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, стало более 1 млн, выяснили в НБКИ. Но их количество растет не так быстро, как раньше

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По данным на 1 ноября 2019 года, 1,031 млн российских заемщиков могли объявить себя банкротами, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в тройку крупнейших на рынке. В число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам бюро, собирающее информацию у 4 тыс. кредиторов, включает клиентов, которые формально попадают под действие закона о банкротстве: имеют долг от 500 тыс. руб. и не платят по обязательствам свыше 90 дней.

Какие кредиты доводят россиян до банкротства Залоговые ссуды — автокредиты и ипотека — реже всего становятся основанием для того, чтобы человек мог объявить о финансовой несостоятельности, следует из данных НБКИ. Лишь 2,2% «потенциальных банкротов» — должники по ипотеке, и 7,2% не платят по кредитам за машины. За последний год их доля не изменилась.

7,4% из тех, кто может начать процедуру банкротства, не могут рассчитаться с микрофинансовыми компаниями. С ноября 2018 года доля таких заемщиков увеличилась на 2,8 п.п.

За тот же период незначительно выросла доля «потенциальных банкротов», у которых есть обязательства по нескольким кредитам разного типа. Таких в России 12,2%.

65,7% должников, подпадающих под действие закона о банкротстве, не могут расплатиться по потребительским ссудам, 5,2% — погасить задолженность по кредитным картам. С 2018 года их доля снизилась примерно на 1,4 и 1,7 п.п. соответственно.

Сколько «потенциальных банкротов» становятся реальными

По данным НБКИ, за год число «потенциальных банкротов» в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений. Возможность заявить о своей несостоятельности россияне получили в октябре 2015 года. На первых этапах процедуру могли инициировать только те, кто не платит по обязательствам более трех месяцев и имеет долги более чем на 500 тыс. руб. Сейчас гражданин может подать на банкротство, если он предвидит невозможность погасить долги в установленный срок. В этом случае ему придется доказать свою неплатежеспособность. Расходы на ведение судебного процесса и оплату работы финансового управляющего должник должен взять на себя.

В 2017 году число «потенциальных банкротов» выросло на 43,3%, а в 2018 году — на 10,1%. Банкротство по-прежнему не массовая процедура, говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин, чьи слова приводятся в сообщении бюро. «Признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется прежде всего тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, не «дешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях», — поясняет он.