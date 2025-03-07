Объем торгов российским госдолгом на бирже достиг исторического максимума

Объемы торгов облигациями федерального займа стали максимальными за всю историю, превысив предыдущий рекорд почти в два раза. Вместе с денежным объемом выросло и число активных инвесторов, сообщила Мосбиржа

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Суммарный объем безадресных сделок с облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже в основную торговую сессию по итогам 5 марта 2025 года составил 92,4 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе данных площадки.

Это максимальный объем за всю историю торгов на бирже. Предыдущий максимум был 9 апреля 2018 года — 47,7 млрд руб., сообщила Мосбиржа в ответ на запрос РБК.

Среднедневной объем сделок с ОФЗ на бирже в феврале достиг 25 млрд руб. против 11,2 млрд руб. в январе, уточнила биржа. В 2024 году среднедневной объем торгов ОФЗ в основном режиме составлял 9,8 млрд руб.

Кроме объемов торгов, до рекордного уровня в феврале выросло среднедневное количество активных клиентов (и юридических, и физических лиц). «Ежедневно сделки с ОФЗ заключали 47,4 тыс. клиентов, с корпоративными облигациями — 63 тыс. клиентов. Причиной роста активности стало активное вовлечение физических лиц в облигационный рынок», — говорится в сообщении торговой площадки.

«Мы видим активное предложение профессиональными участниками инструментов долгового рынка своим клиентам, в том числе в рамках стратегий фиксации доходности в ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики. Активный приток физических лиц способствует существенному росту ликвидности долговых инструментов», — прокомментировал рост базы инвесторов директор рынка облигаций Мосбиржи Глеб Шевеленков.

Как видят ситуацию участники рынка

На повышенную активность в ОФЗ обратили внимание и участники рынка. На торгах 5 марта объемы были в восемь раз выше тех, что были в среднем в 2024 году, в 6,7 и 3,3 раза выше средних объемов в январе и феврале 2025 года соответственно, приводит свои расчеты главный аналитик по долговым рынкам брокерской компании «Регион» Александр Ермак.

В целом повышенное внимание к ОФЗ на всех рынках наблюдается с 12 февраля, когда появились первые комментарии Дональда Трампа о возможном завершении конфликта на Украине, обращает внимание аналитик долгового рынка «Ренессанс Капитала» Владимир Василенко. Спрос на госдолг значителен как на вторичном, так и на первичном рынке (аукционы Минфина). Например, тогда же, 5 марта, Минфин проводил два аукциона на размещение ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД). Ведомство привлекло 217,9 млрд руб., а совокупный спрос оказался более чем в полтора раза выше — 376,7 млрд руб.

Наиболее крупными игроками рынка, если считать сделки в денежном выражении, скорее всего, были банки и крупные институционалы, которые традиционно держат большой объем таких бумаг в своих портфелях, полагают эксперты. «Терминалы не позволяют идентифицировать конкретных покупателей, но по размеру выкупаемых лотов видно, что хедлайнеры аукционов ОФЗ — крупные игроки», — делится наблюдениями Василенко.

Что касается инвесторов-физлиц, то доля ОФЗ в их портфелях тоже достаточно большая, добавляет замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов: «Но, естественно, по сравнению с финансовыми возможностями банков и институционалов розничные инвесторы обладают меньшими активами».

С чем связана повышенная активность на торгах госдолгом

Очевидно, основная причина в том, что участники долгового рынка не видят веских причин для дальнейшего роста процентных ставок, считает Ермак. Первый «неожиданный звонок» прозвучал в середине декабря 2024 года, когда Банк России на своем заседании вопреки всем прогнозам аналитиков сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 21%, сопроводив решение достаточно жестким заявлением, напоминает эксперт. «Тем не менее участники рынка оценили это событие как крайне позитивное и устроили настоящее новогоднее ралли, в результате рынок вернулся по доходности на уровень начала лета 2024 года», — говорит Ермак.

В начале 2025 года доходности на рынке госдолга снова корректировались вверх (за счет снижения цен на бумаги) на фоне ускорения инфляции, которая по итогам января составила в годовом выражении 9,72%. «Затем цены гособлигаций вновь развернулись вверх на фоне ожиданий снижения геополитических рисков и ускорились после телефонного разговора между президентами России и США», — описывает сложившуюся на рынке ситуацию Ермак.

Василенко тоже выделяет позитивные геополитические новости как фактор поддержки рынка ОФЗ. «Спрос обусловлен тем, что в случае даже частичного снятия санкций и доступа иностранных инвесторов к российским финансовым рынкам ОФЗ станут главным активом, куда нерезиденты могут направить средства. Кроме того, при таком сценарии растет вероятность снижения процентной ставки, что также приведет к росту ОФЗ», — объясняет эксперт. Иностранные инвесторы ищут обходные пути для приобретения ценных бумаг российских компаний на фоне слухов о повторном открытии рынка России, писал Bloomberg. При этом госдолг отыграл спекуляции на тему геополитики гораздо скромнее, чем акции, добавляет Василенко. «Индекс гособлигаций RGBI с начала года вырос на 3%, а индекс стоимости акций 100 крупнейших эмитентов Мосбиржи MOEXBMI вырос за тот же период более чем на 11%», — приводит данные эксперт.

«На наш взгляд, текущее ралли в длинных ОФЗ связано в том числе с некоторым сужением геополитической премии, однако устойчивость данного тренда пока остается под вопросом», — отмечает ведущий управляющий активами с фиксированной доходностью «ТКБ Инвестмент партнерс» Артемий Доброхотов. При этом явных признаков охлаждения совокупного спроса в экономике пока нет, рынок труда также остается напряженным, текущее инфляционное давление остается высоким, перечисляет эксперт. Все эти факторы ЦБ учитывает при принятии решений по ключевой ставке.

Кроме развития геополитической ситуации, динамика на рынке ОФЗ будет зависеть от того, насколько устойчивым окажется рубль, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Если наблюдаемое в последние недели укрепление рубля окажется достаточно устойчивым, то с лагом в две-шесть недель оно позитивно отразится на динамике инфляции и инфляционных ожиданий, которые тоже учитывает ЦБ при принятии решений по ключевой ставке, заключает эксперт.