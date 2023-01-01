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ФССП сообщила о рекордном числе невыездных из-за долгов россиян

ФССП: число невыездных из-за долгов россиян достигло рекордных 8 млн
По данным судебных приставов, к началу 2023 года число невыездных россиян-должников достигло 8 млн человек. Год назад таких было 4,6 млн
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

К Новому году число россиян, которым запретили выезд из-за неоплаченных долгов, достигло 8 млн человек, сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Это рекордный показатель за 15 лет, в течение которых действует мера по ограничению выезда для должников, отмечает агентство.

В конце 2021 года, указывает ТАСС, число невыездных составляло 4,6 млн человек. Десять лет назад их было только 300 тыс. человек, в 2016-м — более 1 млн, в 2019-м — 3,4 млн.

Согласно статистике ведомства за 2022 год, с января по ноябрь на исполнении у ведомства в общей сложности находилось около 125 млн исполнительных производств; 67 млн дел на сумму 3,5 млрд руб. в этот период было окончено. Доход федерального бюджета от взыскания составил 32 млн руб.

За январь—ноябрь более чем по 14 млн исполнительных производств вынесли постановления об ограничении выезда для должников. За это время ввиду фактического исполнения завершили только 500 тыс. дел. Общая взысканная сумма по оконченным и неоконченным делам составила около 60 млн руб.

По закону «Об исполнительном производстве» ограничить выезд за рубеж могут для тех, кто не платит алименты в срок при сумме задолженности более 10 тыс. руб., имеет иные задолженности на сумму более 30 тыс. руб., а также при наличии требований неимущественного характера.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ФССП Долги запрет на выезд судебные приставы
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