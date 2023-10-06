Число граждан-банкротов в России превысило 1 млн

За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России статус финансово несостоятельных получили свыше 1 млн граждан. Еще около 15 тыс. человек смогли стать банкротами по упрощенной процедуре — без суда

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За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России — с октября 2015 года по сентябрь 2023-го — суды признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (есть у РБК).

С начала года такую процедуру прошли 249,9 тыс. должников. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество персональных банкротств увеличилось на 28,8%. Хотя ежемесячно статус банкротов через суды получают 26–30 тыс. человек, темпы прироста банкротных процедур замедляются. Для сравнения: за 2020 год количество финансово несостоятельных граждан выросло на 72,6%. За 2021-й — на 62%, за 2022-й — на 44,2%.

«Действия законодателя способствуют сохранению спроса на процедуру. Так, в этом году приняты законы, защищающие права должников — собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре. Поэтому рост числа желающих прибегнуть к судебной процедуре сохранится», — прокомментировал данные руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

В ближайшие год-два прирост количества заявлений на судебное банкротство составит около 30%, считает эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев: «С учетом непростой финансово-экономической ситуации, роста уровня закредитованности в целом и количества заемщиков с уровнем долговой нагрузки свыше 80% в частности, а соответственно, и просрочки — в ближайшие год-два спрос на судебную процедуру будет продолжать расти».

Основной драйвер недавних судебных банкротств — кризис из-за пандемии коронавируса — почти перестал оказывать влияние, не соглашается управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. «Полагаю, что темпы роста в ближайшее время сохранятся, но на горизонте полутора-двух лет ежемесячное количество граждан, признаваемых банкротами, станет стабильным», — заключает он.

Как объявить себя банкротом в России Процедура банкротства позволяет физлицу списать долги и не расплачиваться по ним перед кредиторами, например банками или МФО. Российским должникам доступны два способа обанкротиться — через суд или по упрощенной процедуре через многофункциональные центры (МФЦ). В первом случае гражданин обязан начать процедуру, если его обязательства превышают 500 тыс. руб., а срок неплатежей — три месяца. Если сумма задолженности меньше, то банкротство через суд — добровольный процесс. Процедура не обязательно заканчивается прощением долга: если у физлица есть финансовые возможности платить по обязательствам или имущество, суд может назначить реструктуризацию. Упрощенное банкротство — бесплатное и без суда — запустилось в России в сентябре 2020 года. Чтобы получить статус финансово несостоятельного, должнику достаточно обратиться в МФЦ и перечислить в заявлении все свои обязательства. Изначально обанкротиться таким способом можно было при соблюдении двух условий. Сумма долга от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Это могут быть обязательства по займам и кредитам (включая проценты), налогам, алиментам или договорам поручительства.

Должно быть доказано, что гражданин не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Все исполнительные производства в отношении должника должны быть завершены, а исполнительные листы о взыскании — возвращены кредиторам. В 2023 году власти расширили доступ к процедуре внесудебного банкротства. Новые правила начнут действовать 3 ноября.

Как изменится банкротство без суда и стоит ли ждать роста обращений

Согласно принятым поправкам, гражданин сможет подать на упрощенное банкротство, если сумма долга составляет от 25 тыс. до 1 млн руб. При этом ему не обязательно будет соблюдать условие о завершении всех исполнительных производств, если соблюдается хотя бы одно из трех других.

Основной доход должника — пенсия, а взыскать что-либо по исполнительному листу не удается больше года.

Должник живет на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, исполнительное производство тоже длится без результата больше года.

Взыскание долгов по исполнительным листам в отношении заявителя идет больше семи лет, но не дало результата.

Смягчение требований к заявителям еще не могло повлиять на статистику обращений за упрощенным банкротством. По данным «Федресурса», за девять месяцев 2023 года в МФЦ обратились почти 8 тыс. желающих обанкротиться. Всего с момента запуска упрощенной процедуры получить статус финансово несостоятельных попытались 21,5 тыс. человек, это уже удалось 15,7 тыс. из них. Благодаря этой процедуре удалось списать долги на 5,42 млрд руб., уточнили в «Федресурсе».

«Поскольку теперь внесудебное банкротство доступно пенсионерам, декретницам и другим уязвимым категориям граждан с минимальным ежемесячным доходом, мы ожидаем роста количества обращений в МФЦ. Каким он будет, пока сложно оценить, но четкие тенденции мы сможем проследить уже по итогам первого квартала будущего года», — говорит Алексеев.

«Внесенные изменения в процедуру внесудебного банкротства несколько оживят темпы роста, но только в краткосрочной перспективе; на горизонте полутора-двух лет количество физлиц-банкротов должно стабилизироваться», — полагает Каричев.