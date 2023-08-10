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Доля просроченных россиянами микрозаймов в начале лета резко выросла

«Скоринг Бюро»: 46% выданных микрозаймов по состоянию на июнь оказались просроченными
В мае—июне в России резко увеличилась доля микрозаймов, выплаты по которым просрочены. Она достигла 46%, показали данные «Скоринг Бюро». Но МФО и эксперты пока не считают ситуацию критической
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В июне 2023 года доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) достигла 46,4% от общего количества выданных ссуд, следует из статистики «Скоринг Бюро», которую изучил РБК.

В предыдущем обзоре от апреля 2023 года доля «плохих» микрозаймов составляла 39,2%. В «Скоринг Бюро» уточнили, что в мае показатель находился на уровне 43,05%. Таким образом, в мае—июне произошел самый заметный прирост доли просрочки на балансах микрофинансовых организаций (МФО) с начала 2020 года.

Сейчас уровень проблемных долгов в сегменте сопоставим с пиковыми показателями октября—ноября 2022 года, когда на поведение заемщиков могла повлиять объявленная частичная мобилизация, а также с январем этого года (зачастую в этот период проблемные долги растут на балансе компаний из-за сезонности).

«Скоринг Бюро» не комментирует ситуацию на рынке МФО, сказал РБК его представитель. Сами МФО в комментариях РБК подчеркивают, что ситуация на рынке стабильная.

Доля просроченных россиянами микрозаймов в начале лета резко выросла

Как россияне берут микрозаймы

По данным ЦБ, на 1 января 2023 года активные займы в МФО имели 7,6 млн россиян. (.pdf) Портфель выданных физлицам ссуд оценивался в 291 млрд руб., а средний размер задолженности по займам — 40,5 тыс. руб. Банк России указывал, что доля закредитованных заемщиков МФО увеличивается: на конец прошлого года 28% клиентов микрофинансовых компаний одновременно имели более двух займов. Статистика «Скоринг Бюро» за тот же период (есть у РБК) показывает, что доля таких заемщиков превышала 50%. Согласно данным БКИ за июнь, 49% россиян имеют один активный заем, 14,4% — два, 10,6% — три, 7,5% — четыре, 18,5% — пять и более. Тем не менее доля последних, самых закредитованных, с начала года уменьшилась.

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Как ситуацию с просрочкой по займам оценивает рынок

Данные участников рынка свидетельствуют о том, что качество их портфелей стабильно, говорит председатель совета крупнейшей на рынке МФО саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев. «Даже есть признаки улучшения с точки зрения объемов, а не количества займов», — добавляет он.

В МФО, лидирующих по объемам выдач займов, утверждают, что тренд на увеличение числа займов с просрочкой для них неактуален. Такие оценки дали в IDFinance (бренд Moneyman) и МФК «Займер». Директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий отмечает, что в компании наблюдали «легкое ухудшение» качества портфеля в отдельных клиентских группах. «Если смотреть на однородные сегменты выдачи, то трендов на ухудшение мы не наблюдаем», — добавляет он.

Ухудшение качества портфелей МФО в целом по рынку возможно, поскольку из-за ужесточения регулирования между игроками «сильнее обострилась конкуренция за качественный трафик», допускает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров: «Клиенты, не получившие заем в более известных компаниях, обращались в небольшие и средние по размеру МФО, которые для сокращения расходов и потерь могли не сразу закрутить скоринги и пропустить рискованную аудиторию».

О каком регулировании идет речь

С 2022 года для микрофинансовых компаний, как и для банков, стали действовать новые прямые количественные ограничения на выдачи ссуд слишком закредитованным клиентам — макропруденциальные лимиты (МПЛ). С 1 января доля займов потребителям с показателем долговой нагрузки выше 80% (ПДН 80+, отображает, какая доля дохода уходит на платежи по кредитам) для МФО не должна была превышать 35% за квартал. С 1 июля порог снизился до 30%. Кроме того, с той же даты начали действовать ограничения максимальной ставки по ссудам — 0,8% в день вместо прежних 1% в день.

Резкий прирост NPL на балансе отдельной компании или в сегменте в целом может быть тревожным фактором, связанным с реализацией системных рисков, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. Однако аналитик призывает не преувеличивать значение показателя NPL конкретно для рынка микрофинансирования.

«Балансовая доля NPL, как правило, не является объективным критерием оценки уровня кредитоспособности МФО, так как она уже зарезервирована на 100% и ее нахождение на балансе связано с чисто экономическими причинами. Для МФО работа с просроченной задолженностью является таким же профильным бизнесом, как и выдача микрозаймов, поэтому многие компании не списывают ее и не продают, а занимаются собственным взысканием», — объясняет эксперт. Он напоминает, что после начала кризиса МФО гораздо быстрее банков ужесточили политику по отношению к потенциальным заемщикам, а «риск-аппетиты на рынке МФО так и не вернулись на уровни 2021 года».

Рост доли просрочки на 1–3 п.п. в сегменте МФО — «это не очень много, чтобы говорить о каком-то тренде», соглашается замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В периоды ужесточения регулирования «действительно можно наблюдать кратковременные всплески просрочки, отражающие желание успеть поработать по старым правилам в предыдущих периодах», заключает он.

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МФО займы Просроченная задолженность Долги
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