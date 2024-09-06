Банки Молдавии перестали принимать переводы через «Золотую корону»

В августе разработчик «Золотой короны», «Центр финансовых технологий», попал под санкции США. О приостановке переводов через платежную систему объявили EuroCreditBank, Comertbank, Energbank

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Банки Молдавии перестали принимать и отправлять денежные переводы через «Золотую корону», следует из сообщений финансовых учреждений.

В августе разработчик «Золотой короны», «Центр финансовых технологий», попал под санкции США. При этом против самой платежной системы ограничения введены не были.

На сайте системы среди молдавских банков, которые принимают переводы, указаны три: EuroCreditBank, Comertbank и Energbank. Euro Credit Bank еще 28 августа объявил на своем сайте, что с этого дня приостановил выдачу и отправку переводов через «Золотую корону». Это решение там связали с «необходимыми операционными корректировками для обеспечения непрерывности <...> услуг на самом высоком уровне». «Мы заверяем вас, что прилагаем все усилия для как можно скорейшего возобновления данной услуги. Между тем мы готовы предложить вам другие альтернативные решения для денежных переводов, доступные в EuroCreditBank», — говорится в сообщении. С того же дня о приостановке работы «Золотой короны» заявил Energbank.

Comertbank приостановил работу платежной системы с 26 августа. О том, что операции через «Золотую корону» временно прекращены, объявил также FinComBank.

В мае ТАСС сообщал, что в стране перестала работать услуга переводов через «Золотую корону» в мобильном приложении. В техподдержке системы агентству тогда сказали, что переводы доступны в отделениях банков-партнеров.

Это был последний сервис, позволяющий осуществлять прямые денежные переводы между Россией и Молдавией, отмечает Realitatea. Летом прошлого года банки в республике прекратили работу с российской «Юнистрим» из-за санкций США.