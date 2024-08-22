Еще два банка в Киргизии отключили переводы через «Сбер»

Фото: ab.kg

Да киргизских банка — «Айыл Банк» и «Компаньон» — приостановили переводы через российские кредитные организации. Об этом говорится в опубликованных на сайтах обоих банков сообщениях.

«Уведомляем Вас о том, что отключены переводы с приложения «Сбер» на карты и счета клиентов ОАО «Айыл Банка» с 22.08.2024 г на неопределенный срок», — говорится в сообщении на сайте «Айыл Банка».

Переводы через системы «Золотая Корона» и «AstraSend» работают в штатном режиме, уточнили в банке.

«Компаньон» приостановил операции не только через Сбербанк, но и через Т-банк. Для переводов остались доступны приложения Sendy, банк «Мир Привилегий» и «Золотая Корона», а также «Юнистрим».

По данным «Сбербанка» на 21 августа, в список банков через которые можно перевести деньги без комиссии в Киргизии входило около семи организаций. Сегодня, 22 августа, список сократился до двух — «Айыл Банк» и «Компаньон».

Свои операции через российские банки 20 августа приостановил также киргизский банк «Керемет». Запрет коснулся приложений таких российских банков, как Сбербанк, МТС Банк и Т-банк. Ограничения также затронули российскую Национальную систему платежных карт (НСПК). Запрет ввели на «неопределенный срок» для денежных переводов в обе стороны.

Переводы остались доступны по международным системам «Золотая корона», Western Union и «Юнистрим».

Ранее, 19 августа еще один киргизский банк — MBank (ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан») приостановил переводы через российские банки. Под ограничения попали приложения тех же организаций, что и у «Керемета».