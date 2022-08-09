Выдачи потребительских кредитов приблизились к докризисным значениям

В июле россияне получили кредиты наличными на 427,4 млрд руб., что на 23,3% выше июньского показателя, подсчитали Frank RG. Рынок растет, но восстанавливается медленнее, чем в пандемию, несмотря на резкое снижение ставок

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Российские банки в июле 2022 года одобрили населению 1,75 млн кредитов наличными на 427,4 млрд руб., следует из статистики Frank RG (есть у РБК). По сравнению с предыдущим месяцем объем выдач вырос на 23,3%, а количество новых ссуд — на 14,8%.

После провала в марте—мае и слабого восстановления в июне рынок необеспеченного кредитования в середине лета практически вернулся к уровням начала года: в январе—феврале продажи банков в этом сегменте составляли 467,8 млрд и 484,4 млрд руб. соответственно. Однако относительно рекордного для розницы 2021 года июльские показатели все еще выглядят слабыми: в годовом выражении объем выданных за месяц беззалоговых кредитов снизился почти на 45%, а количество — на 26,2%.

Насколько успешно банки работают в других сегментах В целом, по данным Frank RG, выдачи розничных кредитов в июле составили 856,8 млрд руб. Это примерно на четверть больше, чем в предыдущем месяце (плюс 26,1%), но на 37,3% ниже уровней июля 2021 года. Помимо необеспеченного кредитования, восстановление в июле показала ипотека: объем выданных ссуд на жилье вырос на 35%, до 346,7 млрд руб., а количество — на 37,3%, до 88,7 тыс.

В отчетном месяце российские банки также одобрили 47 тыс. автокредитов на 58,7 млрд руб. По сравнению с июнем выдачи в денежном выражении увеличились на 12,5%, в количественном — на 14,8%.

Сегмент POS-кредитов продолжает стагнировать: относительно июня объем ссуд на покупку товаров прибавил всего 2,5% и составил 24,8 млрд руб. Банки одобрили 885,8 тыс. новых ссуд, что на 12,4% меньше показателей предыдущего месяца.

Что думают аналитики о восстановлении потребкредитования

Спад на рынке необеспеченного кредитования весной эксперты ранее связывали с заградительно высокими ставками по ссудам: 28 февраля, после начала российской военной операции на Украине, обвала финансовых рынков и ввода санкций против своих резервов, ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых. В этих условиях кредиторы повысили ставки по потребкредитам до сопоставимых уровней. Кроме того, Банк России разрешил участникам рынка временно, до 30 июня, не соблюдать ограничения на полную стоимость кредитов (ПСК).

После нескольких раундов снижения 22 июля Банк России опустил ключевую ставку еще на 150 базисных пунктов, до 8% годовых, превзойдя ожидания рынка. Но ставки по необеспеченным ссудам начали падать ускоренными темпами еще в начале июля, после отмены послабления по ПСК, писал РБК. По данным платформы «Финуслуги» (есть у РБК), к 5 августа средняя ставка по потребительским ссудам в топ-20 банков достигла 18,12% годовых. За месяц показатель снизился почти на 4,5 процентного пункта.

«Несмотря на заметное снижение, ставки по потребкредитам и ипотеке остаются выше, чем в условиях пандемии, что может оказывать влияние на спрос со стороны заемщиков», — говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он считает, что спрос на заемные средства мог быть сдержанным, поскольку летом истекают сроки краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по высоким ставкам. «Ряд заемщиков может использовать свои сбережения для покупки товаров длительного пользования, не прибегая к кредитам», — допускает эксперт.

Выдачи розничных кредитов все равно разгоняются быстрее, чем ожидалось, считает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Восстановление выдач потребительских и ипотечных кредитов до уровней 2021 года в конце этого — начале следующего года уже не представляется невероятным сценарием, и это вызывает определенные опасения, поскольку в прошлом году сегменты были близки к перегреву». По словам аналитика, сейчас долговая нагрузка населения «не оптимизируется», потому что на фоне кризиса падают реальные располагаемые доходы населения, а темпы досрочного погашения ссуд замедлились.

В этих условиях уже в следующем году могут потребоваться количественные меры сдерживания кредитования — те, что анонсировал ЦБ во время перегрева рынка в 2021 году, но отложил из-за кризиса, допускает Беликов.

Темпы роста потребкредитования и ипотеки будут относительно высокими в ближайшие месяцы, соглашается Доронкин. «Вместе с тем возврат к темпам роста прошлого года маловероятен в условиях достаточно сдержанной потребительской активности и неопределенной динамики реальных доходов населения в среднесрочной перспективе», — добавляет он. По оценкам аналитика, темпы роста основных сегментов розницы будут на уровнях 2020 года, а не рекордного 2021-го.