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НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,94%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Пин-коды карт разрешили менять через веб-версию «Сбербанк Онлайн»
Клиенты Сбербанка теперь могут менять пин-код своей карты не только в мобильном приложении, но и в веб-версии банковского приложения
Сбербанк SBER ₽228,87 -0,83% Купить
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сбербанк ввел смену пин-кода банковской карты в веб-версии «Сбербанк Онлайн», говорится в сообщении на сайте банка.

«Эта опция будет особенно востребована среди тех, кто забыл пин-код к выпущенной карте, хочет получить доступ к своим средствам максимально оперативно, но не использует мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», — отмечается в релизе.

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Ранее возможность сменить пин-код была только в мобильном приложении, а тем, кто его не использует, приходилось заказывать перевыпуск карты и ждать, пока ее изготовят. Новая функция доступна для всех пользователей «Сбербанк Онлайн», говорится в сообщении.

О функции смены пин-кода в мобильном приложении Сбербанк объявил в марте 2019 года. Руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова тогда рассказывала, что из-за распространения технологий бесконтактной оплаты Google Pay и Apple Pay люди реже достают из кошелька банковские карты и чаще забывают их пин-коды. Согласно статистике, которую банк обнародовал в марте, ежемесячно 30 тыс. клиентов обращались в отделения с просьбой перевыпустить карту из-за забытого пин-кода.

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Менять пин-код через мобильное приложение позволяют также Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф Банк и Citibank.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Сбербанк, мобильное приложение
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