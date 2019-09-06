Пин-коды карт разрешили менять через веб-версию «Сбербанк Онлайн»

Клиенты Сбербанка теперь могут менять пин-код своей карты не только в мобильном приложении, но и в веб-версии банковского приложения

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Сбербанк ввел смену пин-кода банковской карты в веб-версии «Сбербанк Онлайн», говорится в сообщении на сайте банка.

«Эта опция будет особенно востребована среди тех, кто забыл пин-код к выпущенной карте, хочет получить доступ к своим средствам максимально оперативно, но не использует мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», — отмечается в релизе.

Ранее возможность сменить пин-код была только в мобильном приложении, а тем, кто его не использует, приходилось заказывать перевыпуск карты и ждать, пока ее изготовят. Новая функция доступна для всех пользователей «Сбербанк Онлайн», говорится в сообщении.

О функции смены пин-кода в мобильном приложении Сбербанк объявил в марте 2019 года. Руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова тогда рассказывала, что из-за распространения технологий бесконтактной оплаты Google Pay и Apple Pay люди реже достают из кошелька банковские карты и чаще забывают их пин-коды. Согласно статистике, которую банк обнародовал в марте, ежемесячно 30 тыс. клиентов обращались в отделения с просьбой перевыпустить карту из-за забытого пин-кода.