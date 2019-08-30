Пользователи сообщили о неполадках в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

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Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбои в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector.

Количество жалоб резко выросло около 11:00 мск и на максимуме достигло 62 сообщений. В 77% жалоб пользователи сообщают, что им не удалось перевести деньги, в еще 22% говорится о проблемах с входом в систему.

Согласно карте Downdetector, жалобы поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Казани, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода и Иркутска. Сервис классифицирует ситуацию как «возможные проблемы».

В пресс-службе Сбербанка заявили РБК, что «системы банка работают в штатном режиме». Там добавили, что не фиксируют жалоб от клиентов.

В последний раз пользователи Downdetector сообщали о неполадках в работе «Сбербанк Онлайн» 26 августа. Тогда в банке признали, что у клиентов приложения на iOS могли возникнуть кратковременные трудности со входом в сервис.