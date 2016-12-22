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Доходность пенсионных накоплений упала до 4,4% годовых
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Доходность пенсионных накоплений упала до 4,4% годовых
Финансы, 21:57
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Доходность пенсионных накоплений упала до 4,4% годовых
Доходность пенсионных накоплений в НПФ за первое полугодие снизилась до 4,4%. Это связано с тем, что убытки от инвестирования накоплений показали шесть фондов — четыре фонда ФГ «Будущее» Минца и два НПФ санируемого «ФК Открытие»
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Средневзвешенная доходность за полугодие 2018 года от инвестирования пенсионных накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) составила 4,4% годовых, подсчитал по просьбе РБК директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин на основе опубликованных Центробанком данных НПФ. Это в 1,8 раза меньше, чем по итогам первого квартала, и сопоставимо с результатами 2017 года (4,6%).

Центробанк опубликовал информацию о доходностях инвестирования накоплений с недельной задержкой. В опубликованных в конце августа данных по основным показателям деятельности НПФ этой информации впервые с 2013 года не было. Эксперты связывали это с необходимостью уточнить отчетность отдельных НПФ.

Самый высокий результат в январе—июне показал второй по объему пенсионных накоплений НПФ — «Газфонд», обеспечивший 10,36% доходности для своих клиентов по обязательному пенсионному страхованию. Крупнейший фонд — НПФ Сбербанка — отчитался о плюс 7,2% к сумме накоплений.

Об отрицательной доходности накоплений за январь—июнь отчитались шесть НПФ, следует из статистики ЦБ. Это четыре НПФ, принадлежащие ФГ «Будущее» Бориса Минца, и два НПФ, входящие в периметр санации банка «ФК Открытие».

Самые значительные убытки от инвестирования накоплений за полгода понесли небольшие фонды ФГ «Будущее» — НПФ «Социальное развитие» (минус 17,39%) и НПФ «Образование» (минус 9,74%). Крупнейший актив группы — НПФ «Будущее» (4,5 млн клиентов) — закончил полугодие с доходностью по накоплениям минус 6,04%. Еще один фонд ФГ «Будущее» — НПФ «Телеком-Союз» получил отрицательную доходность в размере 0,26%.

Из трех НПФ санируемой регулятором группы «ФК Открытие» (с 1 июля объединены в единый фонд) убытки показали «ЛУКОЙЛ-Гарант» (минус 1,73%) и НПФ электроэнергетики (минус 4,69%), распоряжающиеся накоплениями в общей сложности 4,4 млн клиентов. Фонд РГС завершил полугодие с доходностью на уровне 1,99%.

Все эти фонды являлись обладателями «плохих» активов, связанных в том числе с попавшими под санацию «ФК Открытие», Бинбанком и Промсвязьбанком.

Чистый убыток ФГ «Будущее» по итогам шести месяцев 2018 года достиг 26,5 млрд руб. на фоне признания убытков от переоценки активов по справедливой стоимости в размере 33 млрд руб. Сейчас ФГ «Будущее» находится в стадии продажи компании Riverstretch Trading & Investments из-за долгов O1 Group Минца перед Московским кредитным банком.

НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», объединившийся с 1 июля с двумя другими фондами «ФК Открытие», в своей отчетности указал 2,3 млрд руб. убытков. Отчетность НПФ РГС и НПФ электроэнергетики недоступна из-за переформатирования сайтов в рамках слияния. На оздоровление этих НПФ ЦБ пришлось выделить около 95 млрд руб. — на докапитализацию и передачу части их проблемных активов в фонд «плохих» долгов, который формируется на базе банка «Траст», также входящего в периметр санации «ФК Открытие».

2017 год с отрицательной доходностью закончили четыре НПФ: все три фонда, входящие в группу «ФК Открытие», — НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (минус 5,3%), НПФ РГС (минус 2,9%) и НПФ электроэнергетики (минус 1,7%), а также НПФ «Будущее» (минус 2%).

Автор: Анастасия Князева.
Теги: НПФ , накопительные пенсии
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