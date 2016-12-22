ФГ «Будущее» впервые подтвердила переговоры о смене владельца ее НПФ

Финансовая группа (ФГ) «Будущее» Бориса Минца впервые подтвердила проведение переговоров о смене владельца ее негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщается на сайте группы.

«Ведутся переговоры о переходе контроля в отношении ПАО «ФГ «Будущее», которому принадлежат НПФ «Будущее», НПФ «Телеком-Союз», НПФ «Социальное развитие» и НПФ «Образование», компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I)», — говорится в сообщении группы. Уточняется, что обсуждение идет в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от Московского кредитного банка.

«Качество активов на балансе НПФ Группы «Будущее» существенно ухудшилось за последний год, в том числе в связи с санацией банков ФК «Открытие» и Промсвязьбанка», — пояснили в ФГ.

В середине августа о смене владельца НПФ группы и о том, что новым владельцем может стать именно RT&I, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, эта сделка находится на согласовании в ЦБ. Источники газеты также отмечали, что окончательного решения о судьбе НПФ еще нет: кипрская компания решит, что делать с этими активами, после закрытия сделки.

О намерениях Минца продать пенсионный бизнес стало известно еще в марте, но в пресс-службе ФГ «Будущее» эти сообщения СМИ называли «неподтвержденными».