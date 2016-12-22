ЦБ впервые не раскрыл доходность инвестирования пенсионных накоплений

В последней публикации показателей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на сайте Банка России не оказалось доходности инвестирования пенсионных накоплений. Это произошло на фоне убытков крупных НПФ

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Центробанк опубликовал ​основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за полгода, но не указал в отчетности доходность инвестирования пенсионных накоплений. Регулятор указал, что эта информация будет представлена дополнительно. На вопрос РБК о причинах и сроках публикации данных в ЦБ не ответили.

На сайте ЦБ опубликована отчетность НПФ с 2011 года. Но регулирование отрасли перешло к Банку России в третьем квартале 2013 года. С этого времени в публикациях всегда указывалась доходность пенсионных накоплений как в квартальных, так и в полугодовых раскрытиях. Опрошенные РБК эксперты говорят, что ЦБ впервые не раскрыл доходность инвестирования накоплений. «Насколько я помню, с момента перехода к Банку России регулирования НПФ регулятор раскрывал доходность, в том числе при квартальном раскрытии», — заметил управляющий директор по корпоративным рынкам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

«Одной из причин того, что ЦБ не опубликовал в отчетности доходность, может быть тот факт, что регулятор планирует пересмотреть формат подачи информации. Правильнее публиковать доходность за год. Заработанная доходность к определенной дате в середине года является некорректной», — говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин, отмечая, что НПФ могут считать доходность по несколько разным методикам. «И ЦБ может сейчас обрабатывать информацию, чтобы в отчете указать правильные сведения», — добавил Ногин. В Ассоциации негосударственных пенсионных фондов объяснили, что ЦБ «может уточнять отчетность отдельных НПФ, поэтому пока общие данные по рынку не публикует».

Ранее ЦБ сообщил, что в первом квартале 2018 года доходность от инвестирования пенсионных накоплений НПФ в среднем составила 8,1% годовых при инфляции 3,3% годовых. Об отрицательной доходности по итогам периода отчитались крупные фонды, входящие в периметр «ФК Открытие»: НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (-0,76%) и НПФ электроэнергетики (-9,24%, с 1 июля присоединился к «ЛУКОЙЛ-Гаранту»), а также два небольших НПФ — «Социальное развитие» (-4,89%) и «Магнит» (-1,87%).

По итогам 2017 года доходность, заработанная на инвестировании пенсионных накоплений, была значительно меньше и составила 4,6%, потому что с отрицательной доходностью год закончили четыре крупных НПФ: все три фонда, входящие в группу «ФК Открытие», — НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (-5,3%), НПФ РГС (-2,9%) и НПФ электроэнергетики (-1,7%), а также принадлежащий Борису Минцу НПФ «Будущее» (-2%). Эти фонды являлись обладателями «плохих» активов, связанных в том числе с попавшими под санацию «ФК Открытие», Бинбанком и Промсвязьбанком.

НПФ «Будущее» по итогам первого полугодия отчитался об убытках в 6,9 млрд руб. из-за отрицательной переоценки активов по справедливой стоимости на 16,1 млрд руб. и раскрыл, что доходность по его пенсионным накоплениям достигла -6,01%. НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», объединившийся с 1 июля с двумя другими фондами «ФК Открытие», в своей отчетности указал 2,3 млрд руб. убытков (доходность накоплени​й не раскрывает). Отчетность НПФ РГС и НПФ электроэнергетики не доступна из-за переформатирования сайтов в рамках слияния.

Два источника РБК на рынке НПФ утверждают, что существенные убытки нескольких крупных фондов за первое полугодие 2018 года повлияют на средние результаты инвестирования накоплений в отрицательную сторону.

Из данных отчетности ЦБ следует, что величина пенсионных накоплений за второй квартал этого года изменилась незначительно (их стало больше на 9 млрд руб.) и составила 2,6 трлн руб. В этом нет ничего удивительного, напоминает Юрий Ногин, после введения в 2014 году пенсионного моратория на рынке накоплений наблюдается стагнация этого показателя. Он увеличивается только за счет инвестиционного дохода и переходной кампании по итогам года, когда часть граждан переводит средства из Пенсионного фонда России в НПФ.