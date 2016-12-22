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McKinsey напишет новую стратегию для ВЭБа
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McKinsey напишет новую стратегию для ВЭБа
Финансы, 11:29
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McKinsey напишет новую стратегию для ВЭБа
Новую стратегию для ВЭБа, который должен стать ключевым инструментом реализации майского указа Владимира Путина, напишет американская McKinsey. По этому бизнес-плану госпорпорация будет работать до 2025 года
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новый план развития для ВЭБа подготовит одна из консалтинговых компаний «большой тройки» — McKinsey & Company, следует из информации на сайте госзакупок. Сумма контракта составила 57 млн руб. McKinsey должна будет составить бизнес-план для ВЭБа до 2025 года, при этом обозначив пути развития компании до 2034 года.

Первые в списке задач, которые предстоит решать McKinsey, согласно техзаданию — определение и обоснование возможной роли Внешэкономбанка в «системе институтов развития и государственной поддержки экономики, механизмов регулирования и взаимодействия с участниками финансовой системы РФ». В частности, компания должна будет обосновать целесообразность существования банков развития в международной практике и их преимущества перед прямым госфинансированием и альтернативными институтами.

Кроме того, от консультантов ждут проработки возможных вариантов роли и типовых проектов ВЭБа, а также вариантов взаимодействия с вовлеченными в работу компании организациями, в том числе с Минфином и ЦБ. Один из возможных форматов — участие представителей этих организаций в заседаниях внутренних коллегиальных органов ВЭБа.

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Финансы

McKinsey также должна будет обновить финансовую и бизнес-модели ВЭБа и сформировать сценарии развития и KPI для госкорпорации. При проработке вариантов источников фондирования консультанты должны будут оценивать «разные сценарии развития внешних условий». McKinsey составит несколько сценариев развития Внешэкономбанка («в основном в зависимости от фондирования») и смоделирует финансовые показатели компании до 2025 года. Для новой бизнес-модели ВЭБа консалтинговая компания проанализирует приоритеты развития российской экономики, а также предложит целевые объемы финансирования ВЭБом проектов по каждому приоритетному направлению по годам. При этом McKinsey должна будет оценить необходимость господдержки в целях реализации приоритетных проектов.

Наконец, McKinsey должна будет оценить целесообразность присутствия тех или иных дочерних и зависимых организаций в группе ВЭБа и составить реестр стратегических целей компании.

У McKinsey давний опыт работы с подконтрольными государству российскими финансовыми институтами. Компания, в частности, занималась внедрением методов agile-управления в Сбербанке и разрабатывала IT-стратегию для ВТБ. McKinsey помогала ВЭБу и в 2016 году, при создании предыдущей стратегии развития госкорпорации.

Исполнителем контракта выступает ООО «Мак-Кинзи и Компания Сиайэс» — по данным базы «СПАРК», 100-процентная «дочка» зарегистрированной в штате Делавэр McKinsey Russia Holdings Inc.

В Госдуме ранее обсуждался вопрос возможного ограничения деятельности американских консалтинговых компаний. В первой версии законопроекта об ответных мерах на апрельский пакет санкций США предлагалось запретить или ограничить «для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц» работу консалтинговых компаний, находящихся под юрисдикцией США, или тех компаний, в которых более 25% принадлежит американским юрлицам. Однако ко второму чтению эта мера из документа исчезла.

ВЭБ фигурирует в санкционном законопроекте сенатора-республиканца Линдси Грэма и его коллег из обеих партий. Документ, в случае если он будет принят, обяжет президента США использовать свои полномочия «в той мере, в которой необходимо» для блокировки долларовых операций ВЭБа ряда российских госбанков через корсчета в американских банках, а также заморозки их активов в США.

Внешэкономбанк, который в конце мая возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, должен, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, стать «ключевым инструментом» в реализации программного майского указа Владимира Путина. Госкорпорацию хотят сделать платформой для координации основных институтов развития — Российского экспортного центра, агентства «Дом.РФ», Корпорации МСП, Фонда развития моногородов, Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

Согласно утвержденному в июле новому финансовому меморандуму корпорации, для ВЭБа снижен порог входа в проекты (это позволит ему сформировать более дифференцированный кредитный портфель) и увеличено число приоритетных отраслей, в которых он будет работать. При кредитовании общегосударственных проектов допускается возможность получения убытка, который может быть компенсирован посредством господдержки.

Для реализации этих планов госкорпорация привлекает серьезные финансовые ресурсы: она получит кредит на 600 млрд руб. китайского China Development Bank и, как писал Bloomberg, попросит у государства в ближайшие пять лет 1 трлн руб. на покрытие расходов по субсидированию процентной ставки на реализацию инфраструктурных проектов. Убыток ВЭБа по итогам первого полугодия 2018 года вырос в 1,6 раза и составил 75,6 млрд руб. В госбанке это объясняли работой по «старому» портфелю проектов.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: ВЭБ , McKinsey
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