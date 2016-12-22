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Правительство поддержало идею наделения ВЭБа статусом пенсионного фонда
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Правительство поддержало идею наделения ВЭБа статусом пенсионного фонда
Финансы, 16:56
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Правительство поддержало идею наделения ВЭБа статусом пенсионного фонда
По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, соответствующий законопроект должен быть внесен в Госдуму до конца года
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство поддержало инициативу о наделении Внешэкономбанка (ВЭБ), который сейчас является государственной управляющей компанией (ГУК) Пенсионного фонда России, статусом государственного пенсионного фонда (ГПФ), сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает корреспондент РБК.

«Давайте наделим ВЭБ не только полномочиями УК, но сделаем ГПФ... Идея на уровне правительства поддержана, она решает проблемы с «молчунами», — сказал Моисеев в кулуарах конгресса Ассоциации банков России.

Замглавы Минфина отметил, что сейчас страховщиком является Пенсионный фонд России, который, «по общему мнению», стал не самым лучшим оператором услуг на рынке пенсионного страхования.

«Нам многие и давно указывали, что неправильно, когда в одном флаконе замешиваются страховая и накопительные пенсии, эти вещи надо различать. Во-вторых, не очень понятно: с учетом того, что требования к качеству и количеству сервисов, которые нужно оказывать в рамках ИПК (индивидуального пенсионного капитала. — РБК) значительно выше, чем в рамках ОПС (обязательное пенсионное страхование. — РБК) , то это потребует колоссальных инвестиций со стороны ПФР, которые, где брать, не совсем понятно», — пояснил Моисеев.

Замминистра отметил, что соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму до конца 2018 года. Он также сообщил, что осенью на общественное обсуждение может быть вынесена концепция системы ИПК.

«Через один-два месяца, думаю, мы сделаем это», — сказал Моисеев.

О возможности наделения  ВЭБа полномочиями негосударственного пенсионного фонда в связи с планами введения в России ИПК Моисеев говорил в июне 2018 года. В июле правительство России продлило полномочия Внешэкономбанка в качестве государственной управляющей компании (ГУК) средствами пенсионных накоплений до 1 июля 2024 года.

ВЭБ имеет статус ГУК с 2003 года и осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений, в том числе деньгами «молчунов» — граждан, которые не выбрали управляющую компанию или НПФ для своих пенсионных накоплений. О целесообразности создания для средств «молчунов» отдельного фонда говорил и заместитель главы ПФР Николай Козлов.

«Это позволило бы логично, разумно обойтись с этой большой суммой, не обижая наших дорогих россиян», — сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме.

На конец 2017 года под управлением ВЭБа находилось 1,8 трлн руб. 

Авторы: Анна Михеева, Евгений Калюков.
Теги: Внешэкономбанк , пенсионный фонд , Алексей Моисеев
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