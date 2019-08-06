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Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
Сбербанк снижает ставку по потребительским кредитам на 1,5 п.п., но срок действия предложения ограничен 30 сентября. Со следующего дня, 1 октября, ЦБ вводит новые ограничения на выдачу потребительских кредитов плохим заемщикам
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сбербанк временно снижает минимальные ставки по потребкредитам, сообщила РБК пресс-служба организации, до 11,4% вместо действовавших 12,9%.

Ставка 11,4% будет доступна для необеспеченных займов и ссуд под поручительство на сумму от 300 тыс. руб., а также для кредитов на рефинансирование размером от 500 тыс. руб. Занимать по минимальной ставке смогут зарплатные и пенсионные клиенты банка, для остальных она будет начинаться с 12,4% (вместо действовавших 13,9%). Лимит займов по таким ставкам — 1 млн руб. Максимальная стоимость кредита составит 16,4%.

По кредитам свыше 1 млн руб. ставки для тех, кто получает зарплаты и пенсии на счета в Сбербанке, составят от 11,4 до 12,4%, для остальных заемщиков — от 12,4 до 13,4%.

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Предложение будет действовать с 6 августа по 30 сентября. По словам управляющего директора дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергея Широкова, понижение ставки по потребкредитам служит логичным ответом на повышенный сезонный спрос на данный продукт в конце лета и начале осени. «Так, в прошлом году спрос на потребительские кредиты, которые брали наши клиенты в августе и сентябре, был на 14% выше, чем в первые два месяца лета», — приводит его слова пресс-служба Сбербанка.

Из топ-15 розничных банков у Сбербанка самые высокие ставки по необеспеченным ссудам на 2 августа, свидетельствуют данные Frank RG. За последний месяц ставки снизили Газпромбанк (до 9,8%) и «Восточный» (до 8,9%), а ВТБ даже поднял — с 11,5 до 12,1%.

Как на заемщиков влияет ужесточение регулирования

Пониженные ставки по потребкредитам Сбербанка будут действовать до 30 сентября, а со следующего дня, 1 октября, ЦБ вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. С этого момента начнут действовать новые ограничения на выдачу необеспеченных кредитов плохим заемщикам.

ПДН будет представлять собой соотношение дохода заемщика к необходимым платежам. Одновременно повышаются риск-веса для банков по потребкредитам в зависимости от стоимости кредита и ПДН. Таким образом, займы под высокие проценты закредитованным заемщикам будут требовать от банков повышенного резервирования; соответственно, снизится их привлекательность.

Регулятор уже давно борется с ускорением роста выдачи потребкредитов, а Минэкономразвития неоднократно заявляло, что текущая динамика может привести к образованию кредитного пузыря и даже рецессии в 2021 году. Для крупнейших розничных игроков введение ПДН будет означать замедление темпов выдачи новых потребкредитов, хотя рынок и без дополнительных мер ЦБ уже начинает насыщаться.

Впрочем, конкретно Сбербанк новые меры ЦБ не затронут, так как он оценивает кредитный риск заемщика на основе внутренних рейтингов. Банк начисляет резервы по ссудам на основе собственной модели и накопленной статистики в соответствии со стандартами «Базеля II» (рекомендации Базельского комитета). Еще одна организация, которая использует такой подход, — Райффайзенбанк. Остальные банки, работающие в России, пользуются стандартизированным подходом, когда резервы начисляются в соответствии с нормативными документами ЦБ.

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Сбербанк может снижать ставки по кредитам на фоне усиливающейся конкуренции за клиента в преддверии введения ПДН, полагает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. «Перед смертью не надышишься — все кредиты перед повышением ПДН тоже не выдашь, но таким ограниченным по времени предложением можно замотивировать тех клиентов, кто сомневается, брать кредит сейчас или подождать до конца года, все-таки войти в сделку сейчас», — отмечает он.
Авторы: Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: потребительские кредиты
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