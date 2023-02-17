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ЦБ определился с ограничениями для ипотеки по сверхнизким ставкам

Банк России разработал меры для ограничения высокорисковой ипотеки на новостройки
Банкам придется применять повышенные надбавки к ипотечным кредитам на новостройки до ввода домов в эксплуатацию. Так ЦБ решил бороться с практикой завышения стоимости квартир при ипотеке по очень низким ставкам
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Банк России подготовился к усилению нагрузки на банки, которые выдают ипотеку по низким ставкам в рамках партнерских программ с застройщиками: к таким кредитам смогут применяться повышенные коэффициенты риска, следует из проекта указания ЦБ (.pdf). В документе приводятся более детальные характеристики ипотечных ссуд для расчета надбавок. В перечень попала ипотека на новостройки (по договору участия в долевом строительстве, или ДДУ) с момента выдачи кредита до истечения одного года с получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Именно такое условие часто применяется в партнерских программах застройщиков и банков: заемщик может рассчитывать на низкую ставку по ссуде до завершения строительства дома.

Новые нормы позволят «ограничить рискованные практики ипотечного кредитования, предполагающие завышение стоимости жилья на первичном рынке», — говорится в комментарии ЦБ к документу.

Банк России обратил внимание на программы ипотеки по низким ставкам от застройщиков осенью прошлого года. «Это чисто маркетинговый ход, очень часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости», — оценивала такую практику глава регулятора Эльвира Набиуллина. В октябре ЦБ выпустил доклад, в котором говорилось, что расширение выдач «льготной ипотеки от застройщика» увеличивает риски образования пузыря на рынке сначала за счет «технического» разгона цен на жилье, а затем и в случае схлопывания пузыря.

В качестве одной из мер предлагалось выделение такой ипотеки в отдельный класс кредитов и применение к ним повышенных коэффициентов риска. Проект указания Банка России выполняет первую часть этой задачи, сами надбавки еще не определены. В документе при этом прописаны исключения, когда банкам не придется нести повышенную нагрузку при выдаче таких кредитов: это только льготная ипотека с первоначальным взносом свыше 30% для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) не более 60% — то есть тех клиентов, кто тратит на выплаты по всем имеющимся ссудам не более 60% своего ежемесячного дохода.

Банки с осторожностью комментировали планы ЦБ по ужесточению выдач ипотеки по низким ставкам от застройщиков. Участники рынка признавали риски таких программ, но одновременно называли возможные ограничения от регулятора избыточными. Например, Ассоциация банков России (АБР) писала в ЦБ, что дополнительные коэффициенты риска создадут излишнюю нагрузку на капитал банков, а вместо этого можно было бы ввести минимальный порог ставок по ипотеке от застройщиков.

Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, отзывы на проект от участников рынка будут приниматься до 10 марта. А сам документ может вступить в силу уже 1 июня этого года.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Ипотека Банк России регулирование новостройки застройщики
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