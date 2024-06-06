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ПМЭФ-2024 ,  
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Костин заявил, что «богатые люди должны плакать»

Глава ВТБ Костин — о налогах: богатые люди должны плакать
Сюжет
ПМЭФ-2024
Даже после повышения налогов в России они остаются небольшими по сравнению с другими странами, сказал глава ВТБ Андрей Костин. «Богатые люди должны плакать», — считает он
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Новые ставки налогов не будут демотивировать граждан и бизнес, считает глава ВТБ Андрей Костин.

«Я с удовольствием буду платить больше налог. У нас все-таки низкие налоги, я помню, как они складывались в 1990-е годы, когда вообще никто не знал ничего», — сказал Костин журналистам на ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

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«Но 20–22% [НДФЛ] — максимально небольшая вилка. Любую страну возьмите — Англию, Америку. Поэтому, если мы хотим иметь хорошую культуру, хорошее образование бесплатное, хорошее здравоохранение, меньше коммерции в детском спорте, хорошую армию и флот, то, конечно, нужно собирать [повышенные налоги]. Но они не должны быть на том уровне, когда они начинают демотивировать бизнес и людей к получению больших результатов. Пока на этом уровне, на мой взгляд, это не демотивирует», — добавил глава ВТБ.

«Я считаю, что все переживут. Богатые люди должны плакать, как в мексиканском сериале. Мы каждый день читаем: российские олигархи в этом году разбогатели на $17 млрд... Ну вот, 5% туда лишних сложить. — отметил Костин. — Но если мы начнем поднимать еще и еще выше, то на каком-то этапе все скажут: пошли вы нафиг. Но пока я такого не вижу настроя».

Повышение налогов отражается негативно на экономической активности, однако внесенный Минфином законопроект с пятиступенчатым НДФЛ достаточно сбалансированный и ожидаемый, говорил ранее на ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. «Я думаю, что нет никого в бизнесе, кто бы очень мечтал получить повышенные налоги, поэтому, конечно, любое повышение налогов отражается негативно на экономической активности. Но надо сказать, что тот пакет, который внесен, он все-таки достаточно сбалансированный. Повышение налогов на доходы (НДФЛ. — РБК) — давно ожидаемая тема», — сказал он.

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Фото:Игорь Акимов / «Росконгресс»

Правительство уже внесло в Думу законопроект о новых налогах. Согласно этому документу, налог на прибыль организаций увеличивается с 20 до 25%, также водится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух:

  • 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
  • 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
  • 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
  • 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
  • 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Минфин оценивал объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что изменения ставки коснутся не более 3% (около 2 млн) работающих россиян.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
При участии
Антон Фейнберг
Андрей Костин НДФЛ налоги ВТБ
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