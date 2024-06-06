Греф назвал сбалансированным изменение налогов

Законопроект об изменении налоговой системы в России с «пятиступенчатым» НДФЛ Минфин внес в Госдуму в конце мая. По словам Грефа, повышение налогов — «ожидаемая тема», а сам проект достаточно сбалансированный

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Любое повышение налогов отражается негативно на экономической активности, однако внесенный Минфином законопроект с пятиступенчатым НДФЛ — достаточно сбалансированный и ожидаемый. Об этом на сессии ПМЭФ-2024 заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что нет никого в бизнесе, кто бы очень мечтал получить повышенные налоги, поэтому, конечно, любое повышение налогов отражается негативно на экономической активности. Но надо сказать, что тот пакет, который внесен, он все-таки достаточно сбалансированный. Повышение налогов на доходы (НДФЛ. — РБК) — давно ожидаемая тема», — сказал он, отвечая на вопрос РБК.

«Что касается, в первую очередь, повышения налога на прибыль, то, конечно, сама ставка налога на прибыль мало о чем говорит, очень важно понять, какие будут вычеты из налогооблагаемой базы. Сегодня появляется федеральный вычет, и мы оцениваем его позитивно. Но мы будем вести, конечно, еще консультации с министерством финансов, потому что пока из него почему-то исключены финансовые структуры», — добавил Греф.

Он также отметил, что Сбербанк сегодня достаточно много инвестирует, в том числе в новые технологии, поэтому рассчитывает, что федеральный вычет распространится в том числе и на банк. «Но так в целом, я бы не сказал что это как-то драматически изменит ситуацию. Еще раз, если будут сделаны соответствующие вычеты, то это наоборот даже немножко может простимулировать инвестиционную активность», — заключил Греф.

Минфин внес законопроект об изменении налоговой системы в России в Госдуму 28 мая. Согласно этому документу, налог на прибыль организаций увеличивается с 20 до 25%, также водится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух:

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Минфин оценивал объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что изменения ставки коснутся не более 3% (около 2 млн) работающих россиян.

Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что дополнительные средства пойдут на финансирование нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», повышение социальных выплат, продление материнского капитала, поддержку здоровья женщин и т.д.