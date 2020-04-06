Предприниматели назвали сферы бизнеса с наибольшими убытками из-за вируса

По данным опроса аналитического центра НАФИ, самые сильные убытки понесут сферы общественного питания, туризма и торговля. Среди желаемых мер поддержки предприниматели назвали отсрочку уплаты налогов и предоставление субсидий

Большинство предпринимателей (69%) считают, что пандемия коронавируса окажет максимально негативное влияние на российскую экономику. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Противоположную точку зрения выразил только 1% респондентов.

Опрос индивидуальных предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса был проведен 28 марта — 3 апреля, в нем участвовали 1508 руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах.

По мнению респондентов, больше всего от распространения коронавирусной инфекции пострадают сферы общественного питания и туризма — эти варианты выбрали 37 и 34% опрошенных соответственно (респонденты могли давать несколько вариантов ответа). 26% участников опроса считают, что убытки понесет торговля, еще 22% — сфера обслуживания. Также предприниматели обеспокоены негативным влиянием ситуации на сферу развлечений (18%) и рынок транспорта, логистики и грузоперевозок (17%). При этом 18% опрошенных считают, что пострадают все отрасли, либо их большая часть.

85% респондентов сообщили, что финансовые показатели их предприятий ухудшились. Сильнее всего негативные последствия ощутили компании с численностью сотрудников до 100 человек (87% респондентов из таких компаний). Почти половина всех опрошенных (43%) считает, что ситуация вернется в норму не ранее, чем через год.