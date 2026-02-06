 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Международные резервы России подскочили на 10% и достигли нового рекорда

Золотовалютные резервы России на 1 февраля 2026 года выросли на $78,719 млрд, до $833,572 млрд
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Международные (золотовалютные) резервы России на 1 февраля 2026 года выросли на $78,719 млрд, или на 10,4%, за месяц, до $833,572 млрд, следует из данных на сайте ЦБ.

К 1 января резервы достигли $754 853 млрд. На 30 января они составили $826,8 млрд, увеличившись за неделю на $39,9 млрд, или на 5,1%. Рост обусловлен в основном положительной переоценкой активов, объяснил Центробанк.

На 1 февраля прошлого года объем международных резервов составлял $620,764 млрд.

В декабре за неделю с 12-го по 19-е число резервы увеличились на 1,6% и достигли рекордных $752,6 млрд, а на 26 декабря — рекордных $763,9 млрд.

Золотовалютные резервы: что это и как они влияют на экономику России
База знаний
Фото:Louisa Off / Reuters

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

После введения санкций США и Евросоюза в 2022 году Россия лишилась доступа почти к половине (на тот момент) золотовалютных резервов. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что заморожены были $300 млрд из $640 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Елена Чернышова
золотовалютные резервы Россия
Материалы по теме
Путин отметил, что золотовалютные резервы ЦБ за рубежом пока не украли
Политика
Власти предложили снять запрет на засекречивание золотовалютных резервов
Экономика
ЦБ сообщил о зеркальных мерах на заморозку золотовалютных резервов
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Трамп опубликовал видео обезьяны с лицом Обамы Политика, 17:49
В Минэнерго назвали условия для электричества по 8 рублей в 2042 году Общество, 17:47
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана Политика, 17:46
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
«Не доживут до конца 2026 года». Что будет с такси после вступления закона о локализации Авто, 17:36
«Динамо» в серии пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ Спорт, 17:34
В суд поступило дело о взятках экс-губернатора Курской области Общество, 17:33
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Фигуристка Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров Спорт, 17:31
ЦБ поднял курс доллара на выходные и 9 февраля выше ₽77 Инвестиции, 17:31
Немецкий канцлер предостерег Европу по контактам с Россией Политика, 17:28
The Economist поместил на обложку змею и предупредил о коварности доллара Финансы, 17:27
Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связь с Эпштейном Политика, 17:25
Японка Сакамото выиграла короткую программу на ОИ в командном турнире Спорт, 17:17
Лукашенко на совещании с министрами познакомили со снюсом Политика, 17:17