Международные резервы России подскочили на 10% и достигли нового рекорда

Золотовалютные резервы России на 1 февраля 2026 года выросли на $78,719 млрд, до $833,572 млрд

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Международные (золотовалютные) резервы России на 1 февраля 2026 года выросли на $78,719 млрд, или на 10,4%, за месяц, до $833,572 млрд, следует из данных на сайте ЦБ.

К 1 января резервы достигли $754 853 млрд. На 30 января они составили $826,8 млрд, увеличившись за неделю на $39,9 млрд, или на 5,1%. Рост обусловлен в основном положительной переоценкой активов, объяснил Центробанк.

На 1 февраля прошлого года объем международных резервов составлял $620,764 млрд.

В декабре за неделю с 12-го по 19-е число резервы увеличились на 1,6% и достигли рекордных $752,6 млрд, а на 26 декабря — рекордных $763,9 млрд.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). После введения санкций США и Евросоюза в 2022 году Россия лишилась доступа почти к половине (на тот момент) золотовалютных резервов. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что заморожены были $300 млрд из $640 млрд.