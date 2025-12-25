Международные резервы России достигли рекордных $752,6 млрд
Международные резервы России за неделю с 12 по 19 декабря выросли на 1,6% и достигли рекордных $752,6 млрд, следует из данных Центробанка.
Как уточнили в Банке России, за отчетный период объем резервов увеличился на $11,6 млрд. Основной причиной роста стала положительная переоценка активов.
Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. В их структуру входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также средства в иностранной валюте (прочие резервные активы).
После введения западных санкций Россия утратила доступ примерно к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд.
Президент Владимир Путин предупреждал, что в случае «кражи» Западом российских золотовалютных резервов регионализация платежных систем станет необратимой, что будет полезно для мировой экономики.
