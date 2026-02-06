ЦБ раскрыл объем купленной россиянами валюты в 2025 году

ЦБ: россияне в 2025 году купили валюты более чем на 1 трлн рублей

Физлица в России в 2025 году купили валюты более чем 1 трлн руб. Такая оценка содержится в информационно-аналитическом докладе ЦБ (есть у РБК).

За год российские граждане приобрели иностранной валюты на 1,12 трлн руб. (против 1,07 трлн руб. годом ранее). В целом за 2025 год среднемесячные объемы покупок составили 93 млрд руб.

При этом в декабре 2025-го — январе 2026-го нетто-покупки валюты физическими лицами сократились до минимальных значений с января 2025 года — показатель обвалился до 49 млрд руб. и 36 млрд руб. соответственно. Для сравнения, в ноябре россияне купили валюты на 149 млрд руб.

Совокупный спрос на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков) в декабре повысился до 3,7 трлн руб. ЦБ объяснил это сезонными факторами. При этом уже в январе спрос упал до 2,5 трлн руб., вернувшись на уровень ноября (2,2 трлн руб.). Среднее значение месячного спроса в 2025 году составило 2,5 трлн руб.

В октябре 2025 года валютные вклады населения в российских банках выросли на $2,9 млрд в пересчете на доллары, или на 7,1%, что стало максимальным приростом с декабря 2023-го, показали расчеты РБК на основе статистики ЦБ. На 1 ноября 2025-го объем средств клиентов-физлиц на счетах и депозитах в валюте достиг 3,53 трлн руб., или $43,9 млрд. С начала года такие остатки выросли на $5,4 млрд, или 13,9%. Помимо октября заметный приток валютных сбережений наблюдался в апреле, хотя и был гораздо скромнее — около $600 млн.

Банк России подтверждал повышенный интерес физических лиц к валюте в октябре, но полной статистики не приводил. По оценкам регулятора, валюту на депозитах размещал «ограниченный круг лиц».

