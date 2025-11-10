Россияне купили максимальный за два года объем валюты

В октябре физлица приобрели валюту почти на 160 млрд руб., оценил Банк России. Это максимум с декабря 2023 года. Большая часть купленной валюты «перетекла» на депозиты в банках, следует из материалов ЦБ

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Онлайн / Global Look Press

Россияне в октябре 2025 года приобрели валюту на 158,6 млрд руб., сообщил Банк России в обзоре рисков финансовых рынков. Это максимальный месячный объем чистых покупок валюты населением с декабря 2023 года, следует из материалов ЦБ.

По сравнению с сентябрем объем таких сделок вырос в 1,8 раза — тогда регулятор оценивал покупки в 86,6 млрд руб. В январе—сентябре 2025 года население не проявляло сопоставимого спроса на иностранную валюту, ежемесячные покупки со стороны граждан за исключением июля и мая не превышали 100 млрд руб. ЦБ оценивает среднемесячный объем сделок в этот период в 84,4 млрд руб. В конце прошлого года граждане вовсе больше продавали валюту, чем покупали ее, — в октябре 2024-го чистые продажи валюты населением достигали 26,8 млрд руб.

Неожиданный спрос на валюту в октябре этого года в ЦБ объяснили «разовыми факторами». «Рост покупок валюты относительно предыдущего месяца был обусловлен разовыми факторами и наблюдался со стороны ограниченного круга физических лиц, направивших средства на валютные депозиты», — поясняется в обзоре. В нем также говорится о существенном росте спроса на валютные депозиты среди физлиц: вложения в такие продукты составили 234 млрд в рублевом эквиваленте. Для сравнения: рублевые вклады в октябре пополнились на 722 млрд руб.

Активность населения на валютном рынке наблюдалась при разнонаправленной динамике курса: в начале месяца рубль кратковременно ослаб к доллару (до 83 руб./доллар), но по итогам месяца российская валюта укрепилась до отметки 80,5 руб./доллар, что сопоставимо со значениями сентября.

Спрос на валюту увеличили и юридические лица (без учета банков), отмечает ЦБ. В октябре они купили валюту на 3 трлн руб. против 2,8 трлн руб. в сентябре. Крупнейшие экспортеры в отчетный месяц нарастили продажи валюты на 68% (до $8,2 млрд) по сравнению с сентябрем. Показатель вернулся к среднему уровню предыдущих месяцев 2025 года, «после того как у ряда компаний снизилась потребность в накоплении иностранной валюты для погашения обязательств перед кредитными организациями», указал ЦБ.