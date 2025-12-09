Приток валюты на вклады россиян оказался максимальным почти за два года

В октябре 2025-го средства населения на валютных вкладах выросли на $2,9 млрд, или 7,1%, следует из данных ЦБ. Такого всплеска сбережений в валюте не наблюдалось с декабря 2023 года

Фото: Shutterstock

В октябре 2025 года валютные вклады населения в российских банках выросли на $2,9 млрд в пересчете на доллары, или на 7,1%, — это максимальный прирост с декабря 2023-го, следует из расчетов РБК на основе статистики ЦБ. На 1 ноября средства клиентов-физлиц на счетах и депозитах в валюте достигли 3,53 трлн руб., или $43,9 млрд. С начала года такие остатки увеличились на $5,4 млрд, или 13,9%. Помимо октября заметный приток валютных сбережений наблюдался в апреле, хотя и был гораздо скромнее — около $600 млн.

Банк России ранее указывал на повышенный интерес физических лиц к валюте в октябре, но полной статистики не приводил. По оценкам регулятора, валюту на депозитах размещал «ограниченный круг лиц». За месяц чистый объем покупок валюты населением составил 158,6 млрд руб. и был максимальным за полтора года. Объем наличной иностранной валюты на руках у россиян за октябрь увеличился на $1,2 млрд, или 1,2%, следует из статистики ЦБ, которую изучил РБК. На 1 ноября такие активы достигли $95,4 млрд, или 7,68 трлн руб.

В октябре рубль оставался стабильным: на конец месяца курс составил 80,50 руб. за доллар и 11,30 руб. за юань. Колебания курса рубля к доллару за месяц достигали 5,3%, а к юаню — 4,9%, что «ниже средних значений» этого года, указывал ЦБ.

Старший управляющий директор Сбербанка Сергей Широков ранее отмечал, что население продолжает активно покупать и продавать наличную валюту и перекоса операций в ту или иную сторону нет. Говоря о валютных вкладах, он подчеркивал, что их действительно выбирает ограниченный круг клиентов. «Вполне типичная ситуация, когда в той или иной валюте, в дирхамах или юанях, 80% объема формируется парой десятков клиентов, хотя продукт представлен массово, нет никаких ограничений с точки зрения доступности или клиентского пути», — говорил топ-менеджер «Сбера».