 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Приток валюты на вклады россиян оказался максимальным почти за два года

В октябре 2025-го средства населения на валютных вкладах выросли на $2,9 млрд, или 7,1%, следует из данных ЦБ. Такого всплеска сбережений в валюте не наблюдалось с декабря 2023 года
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В октябре 2025 года валютные вклады населения в российских банках выросли на $2,9 млрд в пересчете на доллары, или на 7,1%, — это максимальный прирост с декабря 2023-го, следует из расчетов РБК на основе статистики ЦБ. На 1 ноября средства клиентов-физлиц на счетах и депозитах в валюте достигли 3,53 трлн руб., или $43,9 млрд. С начала года такие остатки увеличились на $5,4 млрд, или 13,9%. Помимо октября заметный приток валютных сбережений наблюдался в апреле, хотя и был гораздо скромнее — около $600 млн.

Банк России ранее указывал на повышенный интерес физических лиц к валюте в октябре, но полной статистики не приводил. По оценкам регулятора, валюту на депозитах размещал «ограниченный круг лиц». За месяц чистый объем покупок валюты населением составил 158,6 млрд руб. и был максимальным за полтора года. Объем наличной иностранной валюты на руках у россиян за октябрь увеличился на $1,2 млрд, или 1,2%, следует из статистики ЦБ, которую изучил РБК. На 1 ноября такие активы достигли $95,4 млрд, или 7,68 трлн руб.

В октябре рубль оставался стабильным: на конец месяца курс составил 80,50 руб. за доллар и 11,30 руб. за юань. Колебания курса рубля к доллару за месяц достигали 5,3%, а к юаню — 4,9%, что «ниже средних значений» этого года, указывал ЦБ.

Почему население и бизнес закупились валютой в октябре
Подписка на РБК
Фото:Dmitri Lovetsky / AP / ТАСС

Старший управляющий директор Сбербанка Сергей Широков ранее отмечал, что население продолжает активно покупать и продавать наличную валюту и перекоса операций в ту или иную сторону нет. Говоря о валютных вкладах, он подчеркивал, что их действительно выбирает ограниченный круг клиентов. «Вполне типичная ситуация, когда в той или иной валюте, в дирхамах или юанях, 80% объема формируется парой десятков клиентов, хотя продукт представлен массово, нет никаких ограничений с точки зрения доступности или клиентского пути», — говорил топ-менеджер «Сбера».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Вклады Валюта валютные вклады
Материалы по теме
ВТБ спрогнозировал рост дохода россиян со вкладов в 1,5 раза
Финансы
Бывший зампред ЦБ оценил идею создания в России валютного коридора
Финансы
Финразведка объяснила усиление ЦБ валютного контроля за нерезидентами
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 13:57 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 13:57
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
В Ивановской области после крушения Ан-22 создали оперативный штаб Политика, 14:07
В Казахстане арестовали активы фигуранта дела о взятках в Минобороны Политика, 14:06
Сийярто выразил надежду на скорый мир на Украине и отмену санкций Политика, 14:06
В России появились почтовые марки с участниками спецоперации на Украине Общество, 14:02
В Троицке не поддержали установку скульптуры «Семья солдата СВО» Общество, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:57
Песков не смог назвать сроки возврата ставки НДС к 20% Политика, 13:56
Лучший защитник-бомбардир КХЛ пропустит Кубок «Первого канала» Спорт, 13:54
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Приток валюты на вклады россиян оказался максимальным почти за два года Финансы, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
ИИ и персонал: как технологизация изменила HR Тренды, 13:37