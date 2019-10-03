Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов

Утечка данных из Сбербанка, скорее всего, вызвана действиями одного из его сотрудников, это основная версия, сообщил журналистам представитель банка. Такую информацию можно было получить только сотруднику Сбербанка, который имел доступ к его операционным системам, добавил он.
В Сбербанке не исключают, что кто-то из сотрудников физически разобрал компьютер с соответствующей информацией и изъял жесткий диск. Среди других вариантов — фотографирование экрана и компиляция цифр, сообщил представитель банка.
В банке подозревают в утечке одного из сотрудников и проводят работу по его поиску.
Сбербанк приступил к проверке сразу после того, как получил информацию об утечке, и убедился, что к его клиентам относится информация только о 200 клиентах, которой при этом нет в открытом доступе, говорит его представитель. Это клиенты уральского филиала банка.
Банк вошел в контакт с ЦБ, правоохранителями и Роскомнадзором, проверка всех систем и процессов показала, что взлома и хакерской атаки не было. Информация о 200 клиентах не содержит пин-кодов и cvv-кодов, подчеркнул он. Эти клиенты проинформированы о ситуации, карты перевыпущены, атак на них не было. Банк получил ответ от Роскомнадзора о том, что утечки ведомство не зафиксировало.