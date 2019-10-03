Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов

Утечка данных из Сбербанка, скорее всего, связана с действиями одного из сотрудников, банк начал его поиски. При этом банк не подтверждает утечку сведений о картах 60 млн клиентов

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Утечка данных из Сбербанка, скорее всего, вызвана действиями одного из его сотрудников, это основная версия, сообщил журналистам представитель банка. Такую информацию можно было получить только сотруднику Сбербанка, который имел доступ к его операционным системам, добавил он.

В Сбербанке не исключают, что кто-то из сотрудников физически разобрал компьютер с соответствующей информацией и изъял жесткий диск. Среди других вариантов — фотографирование экрана и компиляция цифр, сообщил представитель банка.

В банке подозревают в утечке одного из сотрудников и проводят работу по его поиску.

Сбербанк приступил к проверке сразу после того, как получил информацию об утечке, и убедился, что к его клиентам относится информация только о 200 клиентах, которой при этом нет в открытом доступе, говорит его представитель. Это клиенты уральского филиала банка.

Банк вошел в контакт с ЦБ, правоохранителями и Роскомнадзором, проверка всех систем и процессов показала, что взлома и хакерской атаки не было. Информация о 200 клиентах не содержит пин-кодов и cvv-кодов, подчеркнул он. Эти клиенты проинформированы о ситуации, карты перевыпущены, атак на них не было. Банк получил ответ от Роскомнадзора о том, что утечки ведомство не зафиксировало.