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ВЭФ-2024 ,  
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Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

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ВЭФ-2024
Первичное размещение акций «Дом.РФ» может состояться во второй половине 2025 года, допустил Виталий Мутко. Время выхода на биржу будет зависеть от принятия законодательных норм и от уровня ключевой ставки
Виталий Мутко
Виталий Мутко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Не исключено, что во второй половине 2025 года институт развития «Дом.РФ» может выйти на IPO (первичное размещение акций на бирже), рассказал в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор компании Виталий Мутко.

«Я думаю, что вторая половина [2025] года — я не исключаю, что «Дом.РФ» появится со своими акциями [к этому времени]. С каким портфелем, не знаю. Я хочу, чтобы мы стали как «Барселона», футбольный клуб, чтобы вы купили наши акции, все вложились в них, и следили за нами, а мы будем успешно работать», — сказал Мутко.

Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
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Темпы развития «Дом.РФ» за пять лет показывают, что «мы близки к исчерпанию своих возможностей [привлечения капитала]», назвал Мутко причину выхода на IPO. «В начале 2020 года активы компании «Дом.РФ» были в районе триллиона рублей. Сейчас это 4,6 [трлн руб.]. Мы выросли в почти четыре-пять раз. Банк «Дом.РФ»: у него активы были в районе 250 млрд [руб.]. Сейчас это 2,9 трлн [руб.]», — напомнил Мутко.

«Дом.РФ» планирует к 2030 году должны выйти на размер активов в 11 трлн руб., и для этого ему нужен капитал, подчеркнул глава компании.

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Часть необходимого капитала можно привлечь из прибыли компании, допустил он: «Но прибыль акционер любит тоже. И у нас есть норматив не меньше 50% [дивидендов выплачивать государству]. Мы все пять лет ни разу не допустили себе — не платить дивиденды акционеру». «Дом.РФ» находится в собственности государства. Согласно дивидендной политике госкомпании, на выплаты акционерам направляется не менее 50% чистой прибыли по МСФО. В 2023 году чистая прибыль ДОМ.РФ составила 47,2 млрд руб.

«Поэтому где брать [капитал]? Мы заимствуем на рынке, выпускаем облигации. Мы, наверное, третья, четвертая компания по объему заимствования», — отметил Мутко. «Дом.РФ» заимствует на рынке около 200 млрд руб. в год, напомнил он: «И все равно мы испытываем дефицит капитала. Поэтому, естественно, IPO — это в современном мире, наверное, самое возможное».

Выход госкорпорации на IPO будет зависеть от двух факторов. Во-первых, от принятия соответствующих законодательных норм, которые разрешат передать часть портфеля акций частным инвесторам в рамках размещения на бирже. «Сейчас мы работаем над законом. Думаю, что на осенней сессии мы получим законом [такое] право. Право только. А дальше будем изучать конъюнктуру, рынок, возможности», — уточнил Мутко.

Второй фактор — ключевая ставка Банка России. Сейчас она близка к историческому максимуму и составляет 18% годовых. Одновременно ЦБ продолжает давать жесткие сигналы рынку и закладывает в прогнозы возможность повышения ставки до конца 2024 года. При высокой ключевой ставке на рынке сложнее привлекать акционерный капитал.

Продавать бумаги компании в условиях высокой ключевой ставки, давая дисконт для привлечения акционеров, «наверное, никто не хочет», объяснил Мутко, поэтому размещение скорее может пройти во второй половине следующего года.

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О том, что «Дом.РФ» может провести IPO, стало известно в конце марта. Госкомпания и правительство начали обсуждать возможность приватизации части ее акций путем вывода на биржу, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Позднее возможность проведения IPO госкорпорации подтвердил министр финансов Антон Силуанов. «Но это будет не продажа, а допэмиссия», — уточнял он в интервью «Интерфаксу».

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Элина Тихонова
IPO Акции Виталий Мутко ВЭФ Дом.РФ
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