Ротенберг не исключил проведения IPO «Нацпроектстроя» в ближайшие годы

ГК «Нацпроектстрой», один из крупнейших строительных инфраструктурных холдингов, в ближайшие два года может провести IPO, заявил ее совладелец Аркадий Ротенберг. Спрос на бумаги может быть достаточно высоким, считают аналитики

Аркадий Ротенберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В перспективе ближайших двух лет ГК «Нацпроектстрой» может провести «народное» IPO, рассказал РБК бизнесмен Аркадий Ротенберг. В том числе для этого, по его словам, все активы группы сейчас консолидируются и переводятся «на одну акцию»: «Мы хотим предложить нашим сотрудникам, ну и, конечно, инвесторам стать частью нашей общей истории. То, что возводит, строит, делает наш коллектив, — беспрецедентно. Масштаб не может не впечатлять».

Чем занимается «Нацпроектстрой»

Создание одного из крупнейших российских строительных инфраструктурных холдингов началось в 2019 году: тогда ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга договорились о создании совместного предприятия. Цель сделки, как объясняли тогда стороны, — «реализовать значительные синергетические эффекты от альянса строительных инфраструктурных компаний и финансового института развития». Это соответствует практике крупнейших международных компаний, оперирующих в секторе инфраструктурного строительства, а компании — участники СП — получают значительные преимущества, так как компетенции одного партнера дополняют другого, анонсировал тогда Ротенберг.

Тогда же партнеры говорили, что для СП «представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях», среди которых были названы «Группа компаний 1520» (крупнейший строительный подрядчик РЖД), «ТЭК-Мосэнерго» и другие.

В итоге все эти проекты вошли в «Нацпроектстрой», а миноритарным партнером с долей 4% стал Алексей Крапивин, совладелец «Группы компаний 1520». Он же спустя три года выкупил долю ВЭБа в «Нацпроектстрое». «Для ВЭБа это безубыточный, прибыльный выход», — подчеркивал первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. В январе 2020 года при создании «Нацпроектстроя» будущие активы компании оценивались в 100 млрд руб. Как рассказывал Крапивин уже в сентябре 2023-го, актуальный портфель заказов холдинга на тот момент превышал 1 трлн руб.



По словам Ротенберга, сегодня «Нацпроектстрой» объединяет свыше 1000 инфраструктурных проектов в России и за рубежом. «Консолидировав существенные кадровые и технические ресурсы, компания продолжает наращивать мощности: объем инвестиций за последние два года составил более 55 млрд руб., — подчеркивает бизнесмен. — Большое внимание уделяется подготовке молодых кадров, в вузах развернуты целевые программы обучения, организуется производственная практика студентов, в том числе на федеральных стройках уровня БАМа».



Холдинг представлен практически во всех сферах: железные дороги, автомагистрали и мосты, энергетика, порты, аэродромы, социальная инфраструктура, напоминает Аркадий Ротенберг. «Кросс-функциональная экспертиза, а также возможность оперативно концентрировать большие ресурсы на стратегически важных направлениях ставят «Нацпроектстрой» в один ряд с крупнейшими зарубежными игроками рынка, — считает бизнесмен. — Потенциально компания способна закрыть ключевые потребности государства по развитию инфраструктуры». В числе проектов, где сведены все компетенции «Нацпроектстроя», Ротенберг приводит модернизацию Восточного полигона железных дорог. Компании группы выполняют порядка 80% работ по развитию БАМа — от проектирования и строительства вторых путей до цифровизации. В 2023 году объем выполнения по проекту превысил 120 млрд руб., план 2024 года — свыше 140 млрд руб.

Какие еще проекты есть в портфеле В 2023–2024 годах при участии компаний «Нацпроектстроя» были введены участки МСД, трассы М-12 «Восток» с мостом через Волгу в Татарстане, Северный обход Твери, обход Тольятти. Холдинг строит новый терминал в порту Лавна, в конце августа приступил к реконструкции сахалинского порта Корсаков. Стартовало строительство Артемовской ТЭЦ и Южно-Якутской ТЭС. В числе социальных объектов — новый корпус Тюменского госуниверситета и введенный в августе в эксплуатацию Центр водных видов спорта в Южно-Сахалинске. В числе перспективных проектов в «Нацпроектстрое» называют высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург. Работу над проектом ВСЖМ-1 вел один из институтов группы. Строительные компании холдинга уже сегодня работают на тех объектах Московского транспортного узла, которые в перспективе войдут в состав ВСЖМ-1. Консолидированные финансовые результаты группы пока не раскрываются. Исходя из данных отчетности компаний, входящих в периметр группы, следует: выручка ООО «Группа компаний 1520» по итогам 2023 года — 18,2 млрд руб. (в 2022-м — 9,98 млрд руб.), прибыль — 16,07 млрд руб. (8,3 млрд руб.);

выручка ООО «Объединенная строительная компания 1520» — 146,6 млрд руб. (78,09 млрд руб.), прибыль — 25,61 млрд руб. (18,4 млрд руб.).

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что планы выхода на IPO — декларация перестройки компании по стандартам, которых требует переход к публичности в краткосрочной перспективе. «Для этого требуется повышение качества корпоративного управления, активное участие независимых управленцев в совете директоров и повышение эффективности работы, чтобы компания стала привлекательной с точки зрения получения дивидендов», — отметил эксперт. Потенциально «Нацпроектстрой» — компания первого котировального уровня Мосбиржи. Он считает, что на первом этапе может быть размещено 5–10% акций, если размещение не будет предполагать привлечения крупного стратегического инвестора. Пакет может быть увеличен, если к акциям компании проявят интерес крупные банки или негосударственные пенсионные фонды.

Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», считает, что к первичному размещению акций собственников «Нацпроектстроя» могут побуждать ограниченные источники финансирования и высокая стоимость заемных средств. В условиях санкций, изоляции и жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка IPO стало одним из источников привлечения дешевых денег для развития бизнеса. Эксперт полагает, что спрос на бумаги «Нацпроектстроя» может быть достаточно высоким — компания обеспечена заказами на годы вперед.

Президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов считает, что «данный участник инфраструктурного рынка может иметь значительный потенциал как эмитент»: «Нацстройпроект» работает в критически важных секторах российской экономики, и такие крупные проекты, особенно в условиях санкций и внутренней мобилизации производства, являются приоритетными направлениями, поддерживаемыми государством, что, в свою очередь, дает компании не только стабильный спрос на ее услуги, но и потенциальную господдержку, что может стать дополнительным драйвером ее инвестпривлекательности». Но собеседник РБК также указывает, что значительным риском для инвесторов может представляться высокая зависимость «Нацстройпроекта» от госконтрактов и политических решений, что может повлиять на стабильность доходов и долговую нагрузку компании»: «Касаемо успешности данного IPO, в целом действительно, исторически, успешность размещений на российском рынке была неоднозначной. В последние годы наблюдалось несколько успешных размещений, таких как IPO Ozon и Fix Price, однако значительная часть компаний, выходящих на рынок, сталкивалась с проблемами, включая недостаток ликвидности, слабый интерес со стороны международных инвесторов и низкую оценку по сравнению с зарубежными аналогами. Компании, связанные с инфраструктурными проектами и строительством, обычно рассматриваются как более стабильные и безопасные, что может способствовать их успеху на IPO».

Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам», оценил текущую капитализацию «Нацпроектстроя» ориентировочно в 200 млрд руб.