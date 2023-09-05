«Ведомости» узнали о плане властей «прижать» льготную ипотеку

Власти могут повысить до 20% первоначальный взнос и сократить субсидию банкам по льготной ипотеке, выяснили «Ведомости». Ужесточение условий кредитования с господдержкой необходимо, чтобы охладить рынок, считают источники

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Правительство планирует увеличить размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%, а также снизить на 0,5 п.п. предельную величину субсидии кредитным организациям, сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает газета, ограничения ипотечного кредитования, которое продолжает расти высокими темпами, планируется, несмотря на повышение ЦБ ключевой ставки.

Сейчас банки выдают ипотечные кредиты с господдержкой по сниженным ставкам (например, 8% по льготной, 6% по семейной ипотеке). Каждый месяц они получают возмещение из бюджета в сумме недополученных процентов до ключевой ставки (12%), увеличенной на 2–5 п.п. в зависимости от программы. Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы и составляет 15% от суммы сделки.

«Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», — пояснил один из источников. По его мнению, с ростом ипотечного кредитования власти столкнулись с риском разбалансировки рынка недвижимости и продолжения роста цен.

Он отметил, что изменение параметров льготной ипотеки должно помочь сбалансировать рынок и снизить риски роста цен, которые дополнительно увеличились на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования в июле—августе. Просрочка при этом находится на минимальном уровне, напомнил собеседник газеты. В июле показатель достиг двухлетних минимумом — 0,4% от портфеля, следует из данных ЦБ.

Собеседник «Ведомостей», близкий к правительству, назвал кредитование по нерыночным ставкам с широким охватом довольно странным занятием — льготы по ипотеке надо ограничивать. Повышение взноса на 5 п.п. и снижение субсидии на 0,5 п.п. — слишком аккуратное решение, нужны более смелые шаги, считает он. По словам источника, в целом позиция по поводу коррективов в программах льготной ипотеки сформировалась на основе нескольких факторов, в том числе опасений по поводу увеличения скрытых кредитных рисков на фоне быстрого роста портфеля, желания ограничить широкомасштабную выдачу займов по нерыночным ставкам, особенно на фоне роста расходов на субсидии из-за повышения ключевой ставки.

Источник газеты в одном из институтов развития подтвердил, что дополнительные меры по охлаждению рынка необходимы. Рынок надо оздоровить, но не факт, что такое изменение параметров принципиально что-либо изменит, считает он. Ставки по семейной и льготной ипотеке составляют 6 и 8%, а стоимость рыночного кредита на покупку жилья — на уровне 15% в среднем. По мнению собеседника, ЦБ сам создал дисбалансы, двигая ставку и создавая избыточный спрос из-за разницы ставок.

Представитель ЦБ в ответ на запрос «Ведомостей» отметил, что в первой половине 2023 года наблюдалось существенное ускорение роста ипотечного кредитования, «но благодаря принятым мерам рискованные практики, в явном виде завышающие цену недвижимости, например «ипотека с кешбэком» или «льготная ипотека от застройщика», начали сворачиваться». В то же время в регуляторе подчеркнули, что разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья сохраняется (в настоящее время он составляет 40% в пользу первого).

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году в качестве меры поддержки первичного рынка жилья в условиях коронавирусных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но позже неоднократно продлевалась.

В декабре 2022 года правительство продлило действие льготной ипотеки до 1 июня 2024 года.

Максимальный размер кредита по льготной ставке до 8% в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб.

15 августа ЦБ по итогам состоявшегося внепланового заседания объявил о повышении ключевой ставки сразу на 3,5 п.п. — до 12%. На плановом заседании в июле ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября 2022 года.

На фоне повышения ключевой ставки банки повысили базовые ставки по ипотечным кредитам, а также начали приостанавливать выдачу сельской ипотеки — еще одного вида льготной ипотеки. В рамках программы ставка для заемщиков составляет от 0,1 до 3% годовых. Разница с ключевой ставкой компенсируется за счет бюджета. Программу запустили в 2020 году, с этого момента ею воспользовались более 120 тыс. семей, отмечали в Минсельхозе.