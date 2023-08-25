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Банки приостановили выдачу сельской ипотеки на фоне повышения ставки ЦБ

Минсельхоз: выдача сельской ипотеки приостановлена на фоне повышения ставки ЦБ
Ставка по сельской ипотеке составляет до 3%, а ключевая выросла до 12%. Чтобы не превысить лимиты бюджетных обязательств, банки приостановили выдачу кредитов до «изменения текущей экономической ситуации»
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Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Уполномоченные банки временно приостановили выдачу кредитов по программе «Сельская ипотека» в связи с повышением Центробанком ключевой ставки до 12%, сообщает Минсельхоз.

«В целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе. Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», — сказано в сообщении ведомства.

В рамках программы ставка для заемщиков составляет от 0,1 до 3% годовых. Разница с ключевой ставкой компенсируется за счет бюджета. Минсельхоз сообщал, что в этом году собирается направить на поддержку сельской ипотеки 20 млрд руб.

РБК направил запрос в Минфин.

С сентября прошлого года ключевая ставка была на уровне 7,5%. В августе, на фоне падения курса рубля, ЦБ начал ее повышать — сначала до 8,5%, затем до 12%. Это позволило временно остановить снижение.

Сельскую ипотеку можно получить на покупку дома в сельской местности или на его строительство. Она распространяется на жилье в населенных пунктах с населением не более 30 тыс. человек, но не действует в городских округах и муниципальных образованиях Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

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Максимальная сумма займа — 6 млн руб. для всех регионов. Оформить ипотеку можно на срок до 25 лет; первоначальный взнос от 10%, возможно использовать маткапитал.

По данным Минсельхоза, сельскую ипотеку можно оформить в 11 кредитных организациях, это Россельхозбанк, Сбербанк, «Центр-инвест», ВТБ, «Левобережный», Дальневосточный банк, Российский национальный коммерческий банк, Энергобанк, «Дом.РФ», Примсоцбанк и «Кубань Кредит».

Программу запустили в 2020 году, с этого момента ею воспользовались более 120 тыс. семей, отметили в ведомстве.
 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минсельхоз льготная ипотека ключевая ставка ЦБ Минфин России
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