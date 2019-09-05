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Доллар/Рубль ₽65 (-1,87%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+12,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей
За последние полтора года финансовые мошенники переключились с категории пожилых людей на экономически активное население. Чаще других их жертвами становятся мужчины средних лет с опытом работы в силовых структурах, сообщили в ЦБ

Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах. Об этом сообщил на конференции по информационной безопасности финансовой сферы первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

Представитель регулятора пояснил, что речь идет об участии в фиктивной лотерее. Чаще всего ее жертвами становятся люди в возрасте старше 50 лет либо мужчины в среднем возрастном диапазоне. «Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных», — приводит слова Сычева ТАСС.

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Он добавил, что за последние полтора года мошенники в финансовой сфере переключились с пожилых на экономически активное население. По словам Сычева, теперь целевая категория мошенников — граждане в возрасте от 32 до 48 лет.

«Обзвонщики сидят на проценте, поэтому для них важно, чтобы сумма выведенных денег была большая. Догадайтесь, у какого населения сумма на счете в моменте может оказаться большой? Только у экономически активного», — пояснил представитель регулятора.

Ранее Сычев предупреждал о волне хищений через взлом страниц в социальных сетях — злоумышленники публикуют просьбы о помощи, например, просят перевести деньги. Основная аудитория мошенников изменилась, и теперь жертвами все чаще выступют люди в возрасте 30-45 лет, также говорил он. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ЦБ, мошенничество, силовики
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