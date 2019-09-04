В ЦБ заявили о волне хищений через взломанные страницы в соцсетях

В ЦБ заявили о волне хищений через взломанные страницы в соцсетях

По мнению замглавы департамента информационной безопасности ЦБ, к авторам сообщений с просьбой помочь и перевести деньги, возникает излишнее доверие, чем и пользуются злоумышленники

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Банк России фиксирует волну хищений с помощью взлома аккаунтов в социальных сетях, сообщил замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в интервью газете «Известия».

«Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи», — сказал он. В виртуальном пространстве к автору подобного сообщения может возникнуть излишнее доверие, считает Сычев.

По его словам, в 97% преступлений, связанных с хищениями у банковских клиентов, применялась социальная инженерия — злоумышленники вводили пользователя в заблуждение, чтобы он сам предоставил им доступ к средствам.

При этом «основная аудитория» мошенников изменилась: если раньше это были люди старшего и среднего возраста, то теперь — экономически активные граждане 30-45 лет, около 65% среди них занимают женщины, рассказал Сычев. По его словам, соответствующее исследование ЦБ проводил совместно с банками.