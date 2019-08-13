СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт. Они заявляют, что кредитная организация узнала о попытке несанкционировано вывести средства со счета в другом регионе.

В итоге мошенники сообщают, что заблокировали попытку списания денег, и предлагают сверить устройства, которые имеют доступ к личному кабинету. Затем они узнают, пользуется ли клиент операционной системой Android или IOS. «Российская газета» добавляет, что впоследствии злоумышленники предлагают помочь отключить систему, которой не пользуется клиент с помощью программы делегирования доступа teamviewer.

По данным издания, она «позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица». Для этого мошенникам необходим id пользователя, с помощью которого они смогут подключиться к смартфону и завладеть конфиденциальной информацией.