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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт. Они заявляют, что кредитная организация узнала о попытке несанкционировано вывести средства со счета в другом регионе.

В итоге мошенники сообщают, что заблокировали попытку списания денег, и предлагают сверить устройства, которые имеют доступ к личному кабинету. Затем они узнают, пользуется ли клиент операционной системой Android или IOS. «Российская газета» добавляет, что впоследствии злоумышленники предлагают помочь отключить систему, которой не пользуется клиент с помощью программы делегирования доступа teamviewer.

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По данным издания, она «позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица». Для этого мошенникам необходим id пользователя, с помощью которого они смогут подключиться к смартфону и завладеть конфиденциальной информацией.

«В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если не вообще невозможно. Ведь вы добровольно предоставили доступ», — сообщили в «Российской газете».

В конце июля сотрудники полиции и Росгвардии задержали пятерых мужчин, которых заподозрили в телефонном мошенничестве на 12 млн руб. По данным МВД, они под видом сотрудников правоохранительных органов звонили пожилым людям и сообщали о том, что им положена компенсация за купленные биологические добавки. Злоумышленники заявляли, что для ее получения пенсионеры должны заплатить налоговую пошлину.

Теги: телефонное мошенничество
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