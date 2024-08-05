ЦБ ужесточит условия для расчета официального курса рубля

ЦБ уточнил критерии для банков, чьи данные учитываются при расчете официальных курсов валют. Регулятор предложил не учитывать при формировании курса данные любого банка, если его доля в объеме валютных операций превысит 75%

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ЦБ предложил не включать в базу расчета официального курса рубля данные о сделках, совершенных с участием доминирующего участника рынка. Как говорится в проекте указания регулятора, в расчет не будут приниматься данные о сделках кредитной организации, если она обеспечила более 75% от общего объема сделок с валютой.

«Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации (не более 75% объема через одного участника)», — отмечает ЦБ в пояснительной записке к проекту указания.

Таким образом, если некий банк совершит так много валютных сделок за один день, что займет 75% рынка, его операции регулятор учитывать не будет. В старой версии документа такого условия не было.

Кроме того, расчеты курса валют возможны на основании данных о сделках банков, «заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций». В прежней версии методологии отмечалось, что для расчета берутся сделки, «заключенные тремя и более кредитными организациями».

Остальные параметры формирования курса на основе данных банков ЦБ оставил неизменными. Как и в старой версии указания, при расчетах предлагается учитывать операции, проведенные до 15:30 мск текущего дня на валютных рынках со сроками расчетов «завтра».

В документе прямо не уточняется, как будет действовать ЦБ в случае, если при формировании базы расчетов выяснится, что на один из банков все же приходится более 75% объема валютных операций. Из текущей редакции проекта указания следует, что в такой ситуации ЦБ может переходить к другому способу расчета — на основе данных внебиржевых цифровых платформ. Это возможно «при условии наличия совокупных цен валютной пары CUR/RUB не менее чем у трех принципалов цифровой платформы внебиржевых торгов», уточняется в проекте указания. В этом случае тоже будут учитываться сделки до 15:30 мск с расчетами «завтра».

РБК направил запрос в Банк России.

Зачем ЦБ вводит новые условия для расчета курса валют

ЦБ перешел к расчету официального курса рубля по новым правилам в условиях прекращения торгов долларом и евро в России из-за блокирующих санкций, которые США ввели против Мосбиржи и ее дочерних структур в июне. С тех пор регулятор определяет курс этих валют на основе только внебиржевых торгов, отслеживать динамику которых в реальном времени невозможно. Официальный курс ЦБ стал практически единственным прозрачным индикатором, позволяющим понять ценность российской валюты по отношению к доллару и евро.

Введение критерия концентрации объема сделок на одного участника — это, скорее, инициатива на будущее, страховка при возникновении нетипичных ситуаций на рынке, полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. «Вряд ли такая концентрация сделок типична для российского валютного рынка, однако рынок становится более сегментированным, периодически возникают сложности с расчетами. В этих условиях возрастает риск роста концентрации сделок в какие-то отдельные дни», — предполагает эксперт.

«Невозможно и странно менять методику каждый месяц, поэтому какие-то критерии могут вводиться для подстраховки или «с запасом», — заключает Кузьмин.

«Думаю, что Банк России включает оговорку про 75% для того, чтобы избежать смещения в расчетах официального курса в условиях растущей концентрации валютного рынка. Эти риски действительно небезосновательны: хотя публичных данных о концентрации рынка нет, рационально предполагать, что основными его участниками на сегодня являются оставшиеся «дочки» зарубежных банков и небольшое число российских банков, которые не внесены в санкционные списки», — рассуждает экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков.

Рисков возможного манипулирования со стороны участников с наибольшей долей в валютных операциях Исаков не видит. Но обращает внимание, что снижение глубины и ликвидности валютного рынка может приводить к тому, что расчетный курс может быть избыточно волатилен в отдельные дни, если рассчитывать его на основе данных от банков.

Расчетный курс ЦБ публикует раз в день (примерно в 17:00 мск) на своем официальном сайте. На 6 августа курс доллара составляет 84,9 руб., курс евро — 93,04 руб.

Китайский юань продолжает торговаться на Мосбирже. И его официальный курс ЦБ продолжает формировать именно на основе данных биржевых торгов. По данным на закрытие торгов 6 августа, юань на бирже стоил 11,8 руб.