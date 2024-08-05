 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ ужесточит условия для расчета официального курса рубля

ЦБ уточнил критерии для банков, чьи данные учитываются при расчете официальных курсов валют. Регулятор предложил не учитывать при формировании курса данные любого банка, если его доля в объеме валютных операций превысит 75%
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,845 +0,72% Купить
Курс юаня ЦБ CNY ₽11,831 +0,33% Купить
Курс доллара ЦБ USD ₽85,702 -0,09% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ЦБ предложил не включать в базу расчета официального курса рубля данные о сделках, совершенных с участием доминирующего участника рынка. Как говорится в проекте указания регулятора, в расчет не будут приниматься данные о сделках кредитной организации, если она обеспечила более 75% от общего объема сделок с валютой.

«Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации (не более 75% объема через одного участника)», — отмечает ЦБ в пояснительной записке к проекту указания.

Таким образом, если некий банк совершит так много валютных сделок за один день, что займет 75% рынка, его операции регулятор учитывать не будет. В старой версии документа такого условия не было.

Кроме того, расчеты курса валют возможны на основании данных о сделках банков, «заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций». В прежней версии методологии отмечалось, что для расчета берутся сделки, «заключенные тремя и более кредитными организациями».

Остальные параметры формирования курса на основе данных банков ЦБ оставил неизменными. Как и в старой версии указания, при расчетах предлагается учитывать операции, проведенные до 15:30 мск текущего дня на валютных рынках со сроками расчетов «завтра».

В документе прямо не уточняется, как будет действовать ЦБ в случае, если при формировании базы расчетов выяснится, что на один из банков все же приходится более 75% объема валютных операций. Из текущей редакции проекта указания следует, что в такой ситуации ЦБ может переходить к другому способу расчета — на основе данных внебиржевых цифровых платформ. Это возможно «при условии наличия совокупных цен валютной пары CUR/RUB не менее чем у трех принципалов цифровой платформы внебиржевых торгов», уточняется в проекте указания. В этом случае тоже будут учитываться сделки до 15:30 мск с расчетами «завтра».

РБК направил запрос в Банк России.

Набиуллина не увидела появления множественных курсов рубля в России
Финансы
Эльвира Набиуллина

Зачем ЦБ вводит новые условия для расчета курса валют

ЦБ перешел к расчету официального курса рубля по новым правилам в условиях прекращения торгов долларом и евро в России из-за блокирующих санкций, которые США ввели против Мосбиржи и ее дочерних структур в июне. С тех пор регулятор определяет курс этих валют на основе только внебиржевых торгов, отслеживать динамику которых в реальном времени невозможно. Официальный курс ЦБ стал практически единственным прозрачным индикатором, позволяющим понять ценность российской валюты по отношению к доллару и евро.

Введение критерия концентрации объема сделок на одного участника — это, скорее, инициатива на будущее, страховка при возникновении нетипичных ситуаций на рынке, полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. «Вряд ли такая концентрация сделок типична для российского валютного рынка, однако рынок становится более сегментированным, периодически возникают сложности с расчетами. В этих условиях возрастает риск роста концентрации сделок в какие-то отдельные дни», — предполагает эксперт.

«Невозможно и странно менять методику каждый месяц, поэтому какие-то критерии могут вводиться для подстраховки или «с запасом», — заключает Кузьмин.

«Думаю, что Банк России включает оговорку про 75% для того, чтобы избежать смещения в расчетах официального курса в условиях растущей концентрации валютного рынка. Эти риски действительно небезосновательны: хотя публичных данных о концентрации рынка нет, рационально предполагать, что основными его участниками на сегодня являются оставшиеся «дочки» зарубежных банков и небольшое число российских банков, которые не внесены в санкционные списки», — рассуждает экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков.

Рисков возможного манипулирования со стороны участников с наибольшей долей в валютных операциях Исаков не видит. Но обращает внимание, что снижение глубины и ликвидности валютного рынка может приводить к тому, что расчетный курс может быть избыточно волатилен в отдельные дни, если рассчитывать его на основе данных от банков.

Что произошло с валютным рынком за месяц без торгов долларом и евро
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Расчетный курс ЦБ публикует раз в день (примерно в 17:00 мск) на своем официальном сайте. На 6 августа курс доллара составляет 84,9 руб., курс евро — 93,04 руб.

Китайский юань продолжает торговаться на Мосбирже. И его официальный курс ЦБ продолжает формировать именно на основе данных биржевых торгов. По данным на закрытие торгов 6 августа, юань на бирже стоил 11,8 руб.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России курс рубля курс доллара
Материалы по теме
ЦБ в 2,5 раза увеличит продажи юаней в августе
Финансы
«Ведомости» узнали об отказе банков Китая принимать юани из России
Финансы
Как сокращение продаж юаней ЦБ повлияет на курс рубля в новых условиях
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 17:54
Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей, узнавших, что они русскиеПолитика, 21:34
Испанские футболисты вышли в финал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:29
Президент Бангладеш объявил о роспуске парламентаПолитика, 21:29
Перед матчем «Спартака» вместо гимна России включили We Are the ChampionsСпорт, 21:20
Скалолазка из Польши дважды за день побила свой же мировой рекордСпорт, 21:19
Путин распространил выплаты в случае гибели на сотрудников СКПолитика, 21:19
Романцев нанес символический удар перед матчем «Спартака»Спорт, 21:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Судья из Узбекистана получил травму в полуфинале Олимпиады по футболуСпорт, 21:09
Как Трамп и Вэнс неосторожными заявлениями снизили свои шансы на победуПолитика, 21:00
ЦБ ужесточит условия для расчета официального курса рубляФинансы, 20:53
Умер трехкратный олимпийский чемпион в гребле Вячеслав ИвановСпорт, 20:45
Росавиация заявила от отсутствии угрозы для рейсов в ИзраильОбщество, 20:44
Украина назвала поспешным решение Мали о разрыве дипотношенийПолитика, 20:39
«РИА Новости» узнало подробности об имуществе арестованного ШестероваПолитика, 20:34