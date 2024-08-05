ЦБ в 2,5 раза увеличит продажи юаней в августе

ЦБ в августе увеличит чистые продажи валюты с 3 до 7,3 млрд руб. в день. Рост продаж со стороны регулятора связан с существенным сокращением покупок золота и валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина

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В августе и начале сентября Минфин в рамках исполнения бюджетного правила ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 1,12 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке и продавать дополнительно валюту (юани) в эквиваленте 8,4 млрд руб. ежедневно. Таким образом, чистый объем продаж валюты со стороны регулятора составит эквивалент 7,3 млрд руб. в день.

В Минфине ожидают, что в августе 2024 года объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 166,72 млрд руб. При этом по итогам июля отклонение доходов от прогнозов министерства составило минус 142,07 млрд руб., оценили там. «[Это] преимущественно обусловлено возвратами платежей за предшествующие месяцы по вывозной таможенной пошлине на газ», — объяснили в Минфине сильное отклонение от прогноза.

С учетом прогноза на август и фактически недополученных доходов в июле «совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 24,65 млрд руб.», следует из сообщения ведомства. Операции будут проводиться в период с 7 августа по 5 сентября (по 1,12 млрд руб. в день). В июле и начале августа ведомство ежедневно направляло на покупку золота и валюты по 5,4 млрд руб. в день.

Чистый объем продаж со стороны ЦБ, который составит 7,3 млрд руб. в день, почти в два с половиной раза превышает июльские объемы (3 млрд руб. в день), но меньше показателей июня 2024 года, когда ЦБ ежедневно продавал валюту на 8,1 млрд руб. в день. Увеличение предложения валюты на рынке — фактор поддержки рубля, но опрошенные РБК эксперты ранее оценивали объем предлагаемой ЦБ валюты как недостаточный для того, чтобы значимо сдвинуть курс.