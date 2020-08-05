ВТБ зафиксировал двукратный рост числа подделок своего сайта

В июле мошенники создали более 50 интернет-ресурсов, которые подделывают официальный сайт ВТБ. Такие клоны помогают узнать данные для входа в личный кабинет клиентов банка, чтобы затем украсть деньги

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

ВТБ в июле зафиксировал рост мошеннических сайтов, имитирующих официальный интернет-ресурс банка: за прошлый месяц число сайтов-двойников выросло в 2,5 раза и превысило 50 адресов. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившим в РБК.

«Злоумышленники используют создаваемые ими сайты для получения персональных данных и доступа к средствам граждан. Всю необходимую информацию клиенты сообщают владельцам фейковых сайтов сами. Чтобы минимизировать подозрения в правонарушении, мошенники выводят средства со счетов клиентов, выжидая около недели», — объяснили в пресс-службе банка. Накануне на форуме banki.ru появилось несколько жалоб клиентов (1, 2, 3) ВТБ, которые сообщили о краже денежных средств со счетов через личный кабинет.

По каждому из выявленных случаев ВТБ проводит индивидуальную проверку и сотрудничает с правоохранительными органами, а также на постоянной основе проводит работу с поисковыми системами для удаления подобных мошеннических сайтов из результатов поиска, заверили в банке.

Впервые в этом году ВТБ зафиксировал появление сайтов-двойников в июне, когда получил от своих клиентов несколько десятков жалоб. В январе—мае подобных жалоб не фиксировалось.