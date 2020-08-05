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ВТБ зафиксировал двукратный рост числа подделок своего сайта

В июле мошенники создали более 50 интернет-ресурсов, которые подделывают официальный сайт ВТБ. Такие клоны помогают узнать данные для входа в личный кабинет клиентов банка, чтобы затем украсть деньги
ВТБ VTBR ₽0,03849 -4,69% Купить
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

ВТБ в июле зафиксировал рост мошеннических сайтов, имитирующих официальный интернет-ресурс банка: за прошлый месяц число сайтов-двойников выросло в 2,5 раза и превысило 50 адресов. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившим в РБК.

«Злоумышленники используют создаваемые ими сайты для получения персональных данных и доступа к средствам граждан. Всю необходимую информацию клиенты сообщают владельцам фейковых сайтов сами. Чтобы минимизировать подозрения в правонарушении, мошенники выводят средства со счетов клиентов, выжидая около недели», — объяснили в пресс-службе банка. Накануне на форуме banki.ru появилось несколько жалоб клиентов (1, 2, 3) ВТБ, которые сообщили о краже денежных средств со счетов через личный кабинет.

ЦБ выявил рост числа мошеннических звонков на 300% с начала эпидемии
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Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

По каждому из выявленных случаев ВТБ проводит индивидуальную проверку и сотрудничает с правоохранительными органами, а также на постоянной основе проводит работу с поисковыми системами для удаления подобных мошеннических сайтов из результатов поиска, заверили в банке.

Впервые в этом году ВТБ зафиксировал появление сайтов-двойников в июне, когда получил от своих клиентов несколько десятков жалоб. В январе—мае подобных жалоб не фиксировалось.

В 2019 году банки провели 576,5 тыс. транзакций на сумму 6,4 млрд руб., которые впоследствии были признаны несанкционированными, сообщал ранее ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России). К ним относятся переводы физических и юридических лиц без их согласия с помощью платежных карт и других электронных средств платежа, в том числе электронных кошельков. В 2018 году ЦБ сообщил о несанкционированных операциях всего на 1,4 млрд руб., но в эту сумму включил только переводы по платежным картам.

Автор: Евгения Чернышова
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