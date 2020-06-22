Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов

ВТБ и Альфа-Банк столкнулись с активизацией мошенников, которые подделывали их сайты. Преступники пытаются получить платежные данные клиентов и пароли от их личных кабинетов

Крупные банки зафиксировали рост активности мошенников, которые создают сайты, имитирующие официальные ресурсы кредитных организаций. Об этом РБК рассказали представители ВТБ и Альфа-банка.

ВТБ в июне получил несколько десятков жалоб от клиентов, которые после запроса в поисковике личного кабинета банка видели в выдаче, помимо официальной страницы, и фейковые ресурсы. А в январе—мае текущего года ВТБ не зафиксировал обращений о попытках этого вида мошенничества, сообщил представитель банка.

Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях. «Самый частый сценарий — обещание материальной помощи и выманивание платежных данных у клиента», — пояснил представитель банка.

Общее число заблокированных попыток перехода пользователей на разные мошеннические ресурсы в первой половине 2020 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила РБК старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина: «Мы не исключаем, что определенное влияние на рост в том числе банковского скама оказал и коронавирус».