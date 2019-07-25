ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи

ЦБ пообещал установить для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники тариф в 0,4% за оплату по QR-кодам, которая задумывается как альтернатива картам. Ранее ретейл заявил, что бойкотирует QR-платежи из-за высоких тарифов

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Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора. В настоящее время, по данным ЦБ, комиссии за прием карт установлены на уровне от 0,5 до 1,5% в категории «супермаркеты», а также от 1 до 2,5% в категориях «магазины одежды / бытовая техника».

Ранее ретейлеры в письме к главе банка России Эльвире Набиуллиной заявили, что намерены отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за озвученного тарифного диапазона 0,2–0,7%. Торговцы считают, что банки будут устанавливать верхний размер комиссии, которая выше, чем у продовольственных сетей в настоящее время.

«Внедрение СБП обеспечит снижение издержек торговых предприятий в 2–3 раза по сравнению с действующими эквайринговыми комиссиями. Так, например, эквайринговые комиссии в зависимости от категории продукта или торгового сегмента составляют в среднем от 0,5 до 2%, а в СБП предлагается установить диапазон 0,2 до 0,7%», — ответили в ЦБ, подчеркнув, что участники рынка (банки и торговля) не готовы сближать свои позиции. Это показала дискуссия на площадке ассоциации «Финтех». Требования участников по тарифам отличались на порядок, указал регулятор.

«Так как рынок продемонстрировал неспособность самостоятельно найти решение, Банк России предложил компромиссный вариант, учитывающий в первую очередь интересы потребителей услуг, а затем интересы ТСП и банков», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Финальный вариант тарифной сетки Банк России обещает представить в ближайшее время.